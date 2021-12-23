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疫情2/300

12/23本土零確診、死亡 增13境外移入

2021/12/23 14:10（12/23 15:56 更新）
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疫情指揮中心宣布，23日國內沒有新增COVID-19本土病例、死亡個案；但新增13例境外移入。（中央社檔案照片）
疫情指揮中心宣布，23日國內沒有新增COVID-19本土病例、死亡個案；但新增13例境外移入。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎、江慧珺台北23日電）中央流行疫情指揮中心宣布，今天國內沒有新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診病例，也沒有新增死亡個案；但新增13例境外移入。（編輯：陳清芳）1101223

疾管署新聞稿

指揮中心說明，今日新增13例境外移入個案，為8例男性、5例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自美國（10例，案16952-16954、案16956-16962）、多明尼加（案16955）、俄羅斯（案16963）、立陶宛（案16964），入境日介於今（2021）年12月7日至12月22日。

指揮中心統計，截至目前國內累計4,829,258例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含4,810,401例排除），其中16,853例確診，分別為2,200例境外移入，14,599例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

影片來源：衛生福利部疾病管制署
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