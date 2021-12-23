COVID-19全球最新情報12/23

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（中央社台北23日電）Omicron變異株疫情狂潮恐來襲，世界衛生組織歐洲辦事處示警須打追加劑；日本防Omicron，首相岸田文雄宣布鎖國再延長；美國總統拜登頒布新防疫措施，專家卻擔憂擋不住Omicron。

世界衛生組織（WHO）歐洲區辦事處21日示警，隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株傳播，各國應對即將到來的「顯著激增」病例數做好準備，疾呼所有人有必要施打追加劑。

此外，世衛批准美國諾瓦瓦克斯醫藥公司（Novavax）研發的Nuvaxovid疫苗，列為世衛緊急使用清單（EUL）上第10支COVID-19疫苗。

至於是否有必要因Omicron而調整疫苗，歐洲聯盟藥品監管機關首長21日表示，為了對抗Omicron，或許需要將現有疫苗進行微調，他們也已有心理準備，但目前尚無證據顯示有這個必要性。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間23日上午7時，全球至少537萬5493人因染疫病逝，至少2億7701萬3788人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心22日公布，國內新增14例境外移入確定病例，其中2名個案為選擇7+7方案入境者，返家檢疫前驗出，對社區無威脅；另確診個案無新增死亡。

截至目前台灣累計1萬6840例確診，分別為2187例境外移入，1萬4599例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計850例死亡病例，其中838例本土，另12例為境外移入。

台灣22日新增7例Omicron境外移入個案，入境國家以美國為主。疫情指揮中心指出，計算各國入境數及Omicron個案，英國檢出率略高於美國，持續評估2國納高風險名單必要性。

● 中國

中國官方22日通報，新增77例確診，其中本土病例有57例，陝西占了53例。

截至21日24時，中國大陸現有確診病例1765例，累計治癒出院9萬4143例，累計死亡4636例，累計報告確診10萬544例，現有疑似病例3例。

法新社報導，陝西省會西安市疫情嚴峻，當局22日下令全市封城，超過1300萬人禁足，並且實施非常嚴格的旅遊管制，以遏止日益加劇的疫情。

下令實施封城禁足的不只西安，路透社報導，與越南交界的邊陲城鎮東興鎮發現一宗本土病例，於是下令全鎮居民足不出戶以遏制病毒擴散，若干學校停課，並展延邊境人貨往來通關。

中國陝西省西安市23日起封城，每戶家庭每2天只能1人外出採購。圖為西安民眾排隊採檢。（中新社）

● 日本

日本大阪府疑似出現變異株Omicron社區傳播，首相岸田文雄22日表示，將從25日起開始配送20萬人份的口服藥到全國，以便下週起可以開始使用。

厚生勞動省22日宣布，在機場檢疫查到Omicron確診病例新增68例。另外，大阪府新增無海外旅遊史的一家三口確診，疑為日本首起Omicron社區傳播。

日本為防Omicron，目前禁止所有外國人新申請入境。岸田文雄21日宣布，管制措施將延長實施一段時間；此外，將要求Omicron病例密切接觸者在防疫旅館隔離14天。

● 新加坡

Omicron變異株蔓延多國，新加坡也出現越來越多確診案例，衛生部22日宣布，將限縮「疫苗接種者旅遊通道」（VTL）入境旅客人數，暫停VTL入境航班機票及巴士車票的銷售。

● 以色列

Omicron變異株席捲全球，以色列專家組建議對60歲以上長者和醫療工作者施打第4劑疫苗。總理班奈特說，感染遽增「很快會發生」，病例數估將每3天倍增。

※ 大洋洲

● 澳洲

路透社報導，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）決定耶誕節不封城，並說各級醫療院所可妥善因應由於Omicron擴散導致加劇的疫情。

※ 歐洲

● 法國

法國衛生部長維宏（Olivier Veran）22日表示，由於傳播速度更快的Omicron來勢洶洶，估計年底前法國的每日新增確診病例將破10萬。

● 英國

英國阿斯特捷利康公司（AstraZeneca Plc）21日表示，將加入其他藥廠行列，與牛津大學（Oxford University）合作生產針對Omicron變異株的疫苗。

英國政府宣布，Omicron變異株成為主流病毒之際，當局將購買數百萬劑新口服藥，同時也決定將確診病患的隔離期從10天縮短為7天。

● 德國

法新社報導，德國各地方首長21日決定，為了遏止Omicron疫情蔓延，包括親朋好友辦跨年派對都不得超過10人，並禁止球迷到球場看足球賽，但是耶誕節前不會實施其他的防疫管制。

● 芬蘭

法新社報導，芬蘭總理馬林（Sanna Marin）21日宣布，芬蘭將下令境內酒吧平安夜當天晚間9時打烊，這是為了因應創紀錄的染疫規模而頒布的防疫新管制。

※ 美洲

● 美國

輝瑞大藥廠（Pfizer Inc.）22日表示，美國食品暨藥物管理局（FDA）已批准輝瑞生產的COVID-19口服抗病毒藥物在家使用，是全美首個獲核准的家用COVID-19治療。

美國22日公布的最終官方數據顯示，美國2020年平均餘命減少1.8年，跌幅為超過75年以來最大，很大原因在於疫情。

美國職籃NBA總裁席佛（Adam Silver）21日表示，NBA不打算因為疫情而暫停目前的賽季，且在研究縮短球員隔離缺陣的時間。

美國總統拜登宣布因應Omicron的新防疫計畫，包含免費提供快篩試劑與廣設疫苗接種站等。但公衛專家警告，這些漸進式措施根本不足以擋下來勢洶洶的Omicron疫情。

臉書母公司Meta Platforms、推特和Pinterest不約而同表示，由於對Omicron變異株的擔憂加劇，他們不會派團出席下個月在拉斯維加斯舉行的消費電子展（CES）。

美國疫情再起，拜登宣布將提供5億套免費快篩試劑供有需要民眾。但他也表示，現在不是2020年3月，因有2億人接種、準備充分也對疫情更了解，民眾無需恐慌。

美國體育頻道ESPN等多個媒體21日報導，由於傳播迅速的Omicron席捲全球，北美職業冰球聯盟（National Hockey League，NHL）將不派遣選手參加北京冬季奧運男子冰上曲棍球比賽。

美國食品暨藥物管理局批准輝瑞生產的COVID-19口服抗病毒藥物可在家使用。（Pfizer/Handout via 路透社）

● 巴西

根據巴西克魯茲基金會（Fiocruz）21日發布的一項研究，為兒童和居住在偏遠地區的人們接種疫苗，是增加疫苗接種覆蓋率的重要策略。

※ 非洲

● 南非

南非研究顯示，感染Omicron變異株的人，住院風險低於染上Delta變異株的患者，但作者表示，部分原因可能在於群體免疫力提高。（譯者：曹宇帆/核稿：林治平、張曉雯）1101223