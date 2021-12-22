更多編輯台推薦新聞：
6600萬年罕見完整恐龍胚胎出土 偷蛋龍孵化過程如現代鳥類
科技

6600萬年罕見完整恐龍胚胎出土 偷蛋龍孵化過程如現代鳥類

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

7+7返家檢疫違規最高罰100萬元 快篩時程、同住家人注意事項一次看
生活

7+7返家檢疫違規最高罰100萬元 快篩時程、同住家人注意事項一次看

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌
娛樂

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
25日起轉濕冷中部以北探10度 玉山合歡山有望降雪
首頁 / 重點新聞
疫情
新聞專題
疫情8/300

日機場檢疫增68例Omicron 疑有社區傳播

2021/12/22 18:54（12/22 19:13 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
日本大阪府新增無海外旅遊史的一家三口確診，疑為日本首起Omicron社區傳播。圖為大阪大型疫苗接種站。（共同社）
日本大阪府新增無海外旅遊史的一家三口確診，疑為日本首起Omicron社區傳播。圖為大阪大型疫苗接種站。（共同社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠東京22日專電）日本厚生勞動省今天宣布，在機場檢疫查到的COVID-19變異株Omicron確診病例新增68例。另外，大阪府新增無海外旅遊史的一家三口確診，疑為日本首起Omicron社區傳播。

日本朝日電視台報導，厚生勞動省公布，在機場檢疫查到的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株Omicron新增68例，年紀最小的未滿10歲，最大的70幾歲，是13至19日之間入境日本的男女。累計機場檢疫查到的Omicron確診病例共139例。

日本大阪府今天新增Omicron確診病例4例，其中3例為一家人，無海外旅遊史，也無法掌握傳染途徑，有可能是日本首起Omicron社區傳播。

確診3人是30多歲的夫妻與未滿10歲的女兒，都屬輕症，在住院接受治療。30多歲的男性是學校教員，到17日為止都到學校教書，18日出現症狀。大阪府將針對此男執教的學校師生進行PCR檢查。

厚生勞動大臣後藤茂之今天對媒體說：「不認為現階段有變異株Omicron擴散的情況。」

日本政府為加強邊境管制，要求確診Omicron返國人士的密切接觸者須在住宿設施（防疫旅館等）進行14天隔離。後藤表示，現行的邊境管制措施會持續實施。

東京今天新增COVID-19確診病例40例，時隔67天單日新增確診病例逾40例。重症者和昨天一樣共3人，另通報一名60多歲的男性確診後不治。（編輯：馮昭）1101222

延伸閱讀
耶誕節將近Omicron來襲 如何防疫讓各國費思量世衛：Omicron若進入社區 1.5至3天內確診數倍增日本防Omicron 岸田文雄宣布鎖國再延長Omicron成美國主流病毒 占新增COVID-19病例73%日本再添15例Omicron病例 非社區感染日本確認第4例Omicron 具奈及利亞旅遊史男性日本第2例Omicron發病住院 匡列114名接觸者
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀