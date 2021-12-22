日機場檢疫增68例Omicron 疑有社區傳播

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠東京22日專電）日本厚生勞動省今天宣布，在機場檢疫查到的COVID-19變異株Omicron確診病例新增68例。另外，大阪府新增無海外旅遊史的一家三口確診，疑為日本首起Omicron社區傳播。

日本朝日電視台報導，厚生勞動省公布，在機場檢疫查到的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株Omicron新增68例，年紀最小的未滿10歲，最大的70幾歲，是13至19日之間入境日本的男女。累計機場檢疫查到的Omicron確診病例共139例。

日本大阪府今天新增Omicron確診病例4例，其中3例為一家人，無海外旅遊史，也無法掌握傳染途徑，有可能是日本首起Omicron社區傳播。

確診3人是30多歲的夫妻與未滿10歲的女兒，都屬輕症，在住院接受治療。30多歲的男性是學校教員，到17日為止都到學校教書，18日出現症狀。大阪府將針對此男執教的學校師生進行PCR檢查。

厚生勞動大臣後藤茂之今天對媒體說：「不認為現階段有變異株Omicron擴散的情況。」

日本政府為加強邊境管制，要求確診Omicron返國人士的密切接觸者須在住宿設施（防疫旅館等）進行14天隔離。後藤表示，現行的邊境管制措施會持續實施。

東京今天新增COVID-19確診病例40例，時隔67天單日新增確診病例逾40例。重症者和昨天一樣共3人，另通報一名60多歲的男性確診後不治。（編輯：馮昭）1101222