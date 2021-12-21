Omicron成美國主流病毒 占新增COVID-19病例73%

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（中央社紐約20日綜合外電報導）美國聯邦衛生官員今天表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株Omicron已超越Delta成為美國主流變異株，占上週新增確診病例73%。

美聯社報導，美國疾病管制暨預防中心（CDC）統計數字顯示，光單週Omicron感染比例增近6倍。

美國多數地區Omicron盛行率甚至更高。在紐約地區、美國東南部、工業地帶中西部及太平洋西北地區，估計有90%新增病例是由Omicron引起。全國比例顯示，美國上週出現超過65萬起Omicron病例。

法新社提到，CDC通報截至12月18日的當週Omicron病例暴增。太平洋西北地區俄勒岡州、華盛頓州和愛達荷州同一週新增病例有96.3%是感染Omicron。

自6月底以來， Delta Delta變異株小百科 新型冠狀病毒變種病毒株B.1.617.2於2020年底首次發現於印度，故有「印度變種病毒」之稱。2021年5月31日由世衛組織（WHO）命名為Delta。

WHO在2021年6月18日指出，Delta傳染力增強，已成全球主流病毒株。

感染Delta變異株的主要症狀有發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、呼吸困難等，其中發燒機率達72%（Alpha約為58%）。

美國CDC認為，原始新冠病毒株基本傳染數R0值為2到3人，Delta變異株則達8至9人，且更容易引發重症，因此建議民眾即便接種過疫苗，在室內仍應戴口罩。 資料來源：WHO、中央流行疫情指揮中心、美國疾管署 看更多 關閉 變異株一直是造成美國感染COVID-19病例的主流變異株。根據CDC數據，近至11月底，超過99.5%病例是感染Delta。

CDC先前通報說，截至12月11日的當週，Omicron占美國新增病例的比例從當時前一週的0.4%增至2.9%。

但CDC在12月14日說，他們分析更多樣本後修改一些稍早的數字。CDC官員表示，新數據指出，截至12月11日的當週約有13%感染病例是Omicron，而非3%。

CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）表示，新數字反映其他國家出現的類似升溫趨勢。她說：「這些數字嚴峻，但不令人意外。」

瓦倫斯基還說，儘管仍有許多新增病例是Delta變異株造成，「我預料隨著時間推移，Delta將被Omicron擠掉」。（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1101221