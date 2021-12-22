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疫情12/300

日本防Omicron 岸田文雄宣布鎖國再延長

2021/12/22 10:03（12/22 10:28 更新）
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日本為防變異株Omicron，目前禁止所有外國人新申請入境。首相岸田文雄12月21日宣布，管制措施將延長實施一段時間。圖為11月空蕩的成田機場。（共同社）
日本為防變異株Omicron，目前禁止所有外國人新申請入境。首相岸田文雄12月21日宣布，管制措施將延長實施一段時間。圖為11月空蕩的成田機場。（共同社）
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（中央社東京22日綜合外電報導）日本為防COVID-19變異株Omicron，目前禁止所有外國人新申請入境。首相岸田文雄昨天宣布，管制措施將延長實施一段時間；此外，將要求Omicron密切接觸者在防疫旅館隔離14天。

日本從11月30日零時起，原則上全面禁止外國人新申請入境，以防範COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株Omicron。

這項措施原本暫定實施1個月。日本朝日新聞報導，岸田昨天在記者會上宣布，邊境管制將延長實施一段時間，因為目前對於Omicron的傳染力、重症風險等科學評估都尚未確立。

此外，岸田表示，針對Omicron的密切接觸者，將要求他們不得在自家隔離，要到防疫旅館隔離14天。

至於日本政府去年4月發放的布製「安倍口罩」，還有近8300萬片在倉庫沒發，衍生巨額管理費。岸田對此表示，從財政資金效率化的觀點，將盡可能發給提出需求的人，其餘將在2021年度內廢棄。（譯者：顧荃/編輯：曾依璇）1101222

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