NBA受限防疫規範湊不足8人上陣 2場比賽延期
2021/12/23 02:58（12/23 09:22 更新）
NBA籃網球星杜蘭特（圖）、哈登及厄文等人因觸發COVID-19健康安全協議無法上陣。（圖取自twitter.com/BrooklynNets）
（中央社紐約22日綜合外電報導）美國職籃NBA今天宣布將兩場比賽延期，包括多倫多暴龍對芝加哥公牛，以及布魯克林籃網對波特蘭拓荒者，因為受COVID-19影響的球隊無法派出最少8人參賽。
籃網有10名球員因觸發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）健康安全協議而無法上陣，包括球星杜蘭特（Kevin Durant）與哈登（James Harden）及厄文（Kyrie Irving）。
此外，暴龍也有8名球員觸發COVID-19健康安全協議，在今天對決公牛的比賽無法依規定派出最少8人參賽，故本場比賽延期。
由於COVID-19問題，NBA當局最近一共延後9場比賽，但NBA總裁席佛（Adam Silver）指出，不打算暫停當前賽季。（譯者：陳正健）1101223
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