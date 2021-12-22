COVID席捲籃壇 NBA總裁：不打算暫停賽季

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（中央社紐約21日綜合外電報導）美國職籃NBA總裁席佛（Adam Silver）今天表示，NBA不打算因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）而暫停目前的賽季，且在研究縮短球員隔離缺陣的時間。

綜合法新和路透社報導，正當職業美式足球聯盟NFL變更篩檢協議、北美職業冰球聯盟NHL暫停比賽至27日，席佛今天說NBA並不打算暫停賽季，主因97%球員已接種疫苗，近2/3打了追加劑。

他說：「我們對於目前實施的防疫協議很放心。」他重申數據指向的定論顯示疫苗有效果，但也承認「這是還在不斷發展的科學」。

NBA球員篩檢出陽性的比例增幅令人心驚。這個月有超過100人確診，相較於上個月的12人。

席佛表示，NBA並不重提球員工會反對的疫苗強制令計畫，而是鼓勵所有間隔期滿、符合資格的球員施打加強劑。

席佛說：「目前沒有計畫暫停賽季。當然，我們正在研究所有選項，但找不出暫停賽季的邏輯在哪裡。」

「這個病毒是無法根絕的，我們必須學著與它共存。而看來正確且負責任的作法是…繼續比賽。」

席佛表示，NBA或許會縮短球員進入COVID-19健康與安全協議所需缺陣的天數。

席佛表示，截至美東時間今天下午2時，NBA目前9成的確診病例都是Omicron變異株引起。他說，NBA調整每日風險評估之際，也在持續跟公衛官員和其他聯盟進行諮商討論。

「不只是我們的醫師，而是醫學界。他們已經發現，如果球員已經接種疫苗，就可以脫離隔離10天的協議。他們不僅沒有症狀，更重要的是，他們已不再散發病毒。」

自上星期起，NBA有7場比賽延期。NBA官網的報導說，截至今天，聯盟至少有84名來自20支球隊的球員進入健康與安全協議。

美國媒體報導，排定耶誕節當天出賽的10支NBA球隊已接獲通知，說比賽時間可能會因COVID-19相關理由更動，而相關決定最晚會在24日平安夜做出。（譯者：蔡佳敏/核稿：楊昭彥）1101222