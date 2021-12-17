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NBA9/300

NBA爆發疫情52人隔離 衛斯布魯克在列

2021/12/17 18:54（12/17 19:08 更新）
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NBA洛杉磯湖人將於17日出戰明尼蘇達灰狼，不過隊中好手衛斯布魯克因進入COVID-19健康與安全協議程序而無法上陣。（圖取自twitter.com/russwest44）
NBA洛杉磯湖人將於17日出戰明尼蘇達灰狼，不過隊中好手衛斯布魯克因進入COVID-19健康與安全協議程序而無法上陣。（圖取自twitter.com/russwest44）
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（中央社洛杉磯16日綜合外電報導）美國職籃NBA加強防疫措施，此前聯盟染疫病例激增，本月有52名球員進入COVID-19（2019冠狀病毒疾病）健康與安全協議。

洛杉磯湖人將於17日出戰明尼蘇達灰狼，不過隊中好手衛斯布魯克（Russell Westbrook）和布萊德雷（Avery Bradley）因進入COVID-19健康與安全協議程序而無法上陣。

本週稍早湖人霍華德（Dwight Howard）等3人進入COVID-19健康與安全協議程序，加上亞瑞薩（Trevor Ariza）與能恩（Kendrick Nunn）受傷，湖人將引用「困境豁免」（hardship exemption）規定，與後衛湯瑪斯（Isaiah Thomas）簽下10日短約來彌補因觸及健康協議而缺席的球員。

美國體育頻道ESPN今晚報導，NBA的防疫新措施將包括對球員和工作人員進行更多的檢測和戴口罩。

新增的每日檢測將從12月26日開始，並持續兩週。

球員還將在每次賽前接受檢測，而近期染疫康復的球員將不用參加比賽當天的檢測。

NBA的布魯克林籃網、夏洛特黃蜂、芝加哥公牛、洛杉磯湖人及沙加緬度國王最近都爆發疫情。（譯者：林沂鋒/核稿：曹宇帆）1101217

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