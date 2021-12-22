Omicron來勢猛 法國估年底前單日新增確診破10萬

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（中央社巴黎22日綜合外電報導）法國衛生部長維宏（Olivier Veran）今天表示，由於傳播速度更快的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株Omicron來勢洶洶，估計年底前法國的每日新增確診病例將破10萬。

維宏接受法國BFM電視台（BFM TV）訪問表示：「這是推估模式顯示的情況。」他還宣布，即日起法國將首次開放對5至11歲的孩童施打疫苗。

法國通報21日新增確診7萬3000例，過去7天的平均新增確診超過5萬4000例。不過法國官員擔憂，Omicron來襲已改變疫情的樣貌。

維宏表示，患者感染Omicron的病例占法國新增確診數的20%，不過在首都巴黎地區則是高達35%。

他表示，預料至耶誕節及新年假期期間，多數的新增確診病例將是感染Omicron，而到明年元月初，Omicron將成為法國的主流病毒株。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）寄望加速推動施打疫苗追加劑的方案可遏止Omicron擴散。維宏表示，截至今天為止已注射2000萬劑追加劑，估計耶誕節前將達到2200至2300萬劑。

儘管如此，歐洲各地對於因應Omicron採取的措施不盡相同。

德國、蘇格蘭、愛爾蘭與荷蘭等國家與地區已再度實施局部或全面封城，或是其他維持社交距離措施。英國首相強生（Boris Johnson）則表示，耶誕節前不會對英格蘭頒布新的防疫管制，但他警告，之後可能有必要採取行動。（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）1101222