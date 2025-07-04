余忠仁接台大醫院院長 石崇良讚「所有人的福氣」

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（中央社記者曾以寧台北4日電）肺癌權威、新竹台大分院院長余忠仁8月將接任台大醫院總院長，衛福部健保署長石崇良表示，余忠仁待人謙虛溫和、脾氣很好，台大醫院有此領導人是「所有人的福氣」。

內醫學界龍頭台大醫院總院長換人，現任院長吳明賢將轉任台大醫學院院長。肺癌權威、新竹台大分院院長余忠仁今天證實將接任總院長，新人事案預計於8月1日正式生效。

石崇良今天出席「全民健康保險遠距醫療給付計畫」合作備忘錄簽署儀式，會後接受媒體聯訪表示，自己還在擔任住院醫師時，余忠仁就是自己的上級醫師，其長時間在加護病房擔任專任醫師，任勞任怨，是非常好的醫師，很高興台大醫院有這麼好的領導人，「這應該是我們所有人的福氣」。

「他就是一個書生」，石崇良指出，余忠仁「氣質非常好」，對人非常好，謙虛、溫和，脾氣很好，從來沒看他生氣過，是個溫文儒雅的領導者。

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石崇良表示，余忠仁臨床經驗「沒話說」，無庸置疑是國內胸腔重症、肺癌的專家，也是健保署諮詢專家之一，不論討論次世代基因定序（NGS）、癌症治療接軌國際，都在肺癌領域提供許多協助。

另外，余忠仁今天對外證實接任院長一職時提及，對於近日的性平事件，將加強內部教育，透明程序，維護良好幸福的職場環境；石崇良說，傳統醫師還是以男性居多，對於以女性為主的科別，確實需要有更強的性別意識與教育。（編輯：吳素柔）1140704