燁聯：越南不銹鋼冷軋品量增價跌 將申請反傾銷調查

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（中央社記者何秀玲台北4日電）燁聯今天表示，越南不銹鋼冷軋產品持續以「量增價跌」方式傾銷至台灣，燁聯已委請律師收集事證，資料備齊後，將向財政部提出越南不銹鋼冷軋產品反傾銷調查，期盼能抵禦越南低價的不公平競爭，以維繫台灣不銹鋼產業發展。

燁聯今天發出新聞稿指出，根據台灣海關進出口資料顯示，越南進口不銹鋼冷軋至台灣數量2023年僅2066噸，但2024年大幅增加至3萬524噸；今年累計至5月進口量已達1萬5388噸，5月進口量更高達6500噸，較去年全年月均量2544噸，多出將近4000噸，增幅250%。

據調查，今年6月越南進口數量仍維持約4000至5000噸高檔，報價仍低於台灣市場流通行情，越南「量增價跌」持續傾銷不銹鋼冷軋至台灣市場，已嚴重擾亂台灣鋼市並造成產業實質損害。

燁聯表示，韓國貿易、工業和能源部於今年4月宣布，終判對原產於越南的冷軋不銹鋼課徵11.37%至18.81%反傾銷稅。越南銷韓國受阻，便將其產品大量轉銷台灣，進口量從2022年僅約400公噸，2024年暴增80倍至3萬多公噸。

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燁聯指出，面對各國貿易壁壘，目前進口台灣的鋼鐵仍零關稅，在門戶大開下，不銹鋼進口品大舉輸台；越南2024年起大量傾銷不銹鋼冷軋產品至台灣，使不銹鋼行情受抑價，無法反映合理成本，國內業者營運是雪上加霜更加困難，因此燁聯決定將對自越南進口的不銹鋼冷軋鋼品，提出反傾銷調查申請。

財政部關務署今年6月27日公告，針對中國大陸熱軋反傾銷案，認定有合理跡象顯示傾銷事實，即傾銷初判成立，將自今年7月3日課徵臨時反傾銷稅，稅率為16.90%至20.15%，課徵期間為4個月，得延長至6個月。台灣鋼鐵龍頭中鋼對此表示，將持續配合政府相關調查作業，加速推動此案時程，以保障台灣產業免續受涉案進口品的損害。（編輯：潘羿菁）1140704