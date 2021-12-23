韓媒報導台灣清零奇蹟 科學民主防疫構築信任

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（中央社記者廖禹揚首爾23日專電）韓國11月以來疫情升溫，台灣先前成功清零經驗再次引起韓媒關注。韓國三大報之一的中央日報報導，科學與民主是台灣防疫的兩大核心，政府公開透明政策贏得民眾信賴。

中央日報（JoongAng Ilbo）韓文及中文網站報導台灣防疫現狀，指出韓國與台灣在5月第3週的單週確診數相差無幾，但在7個月後的12月第3週，台灣單週確診已降至65例，韓國則高達近5萬例，且台灣21日沒有新增任何確診病例。

大韓貿易投資振興公社台北貿易館長金俊圭（譯音）22日受訪表示，台灣現在聚會活動完全不受限制，也沒有任何COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新變異株Omicron病例移入，當局仍嚴密預防外來病例。

報導引述副總統賴清德10月在美國哈佛大學演說中表示，台灣防疫的核心在於科學及民主，超前部署、階段性防疫及活用資訊科技（IT）等科學防疫，加上當局以身作則消除矛盾，公開透明、快速回應的做法取得人民信任。

報導提到，台灣在今年5月發布三級警戒，總統蔡英文不斷與民眾溝通並公開說明疫苗開發及採購狀況，消除民眾焦慮。

中華民國韓人會前會長任炳沃則認為，2003年的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情讓台灣民眾更積極合作，且因為台灣未能加入世界衛生組織（WHO），更加深台灣人只能靠自己的急迫感。

報導也提到，蔡總統公開接種國產高端疫苗，消除民眾的不信任感；以及現行入境隔離政策，與春節期間擴大防疫飯店供應等措施。（編輯：郭中翰）1101223