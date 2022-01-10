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疫情12/300

桃園市停課3國中採檢陰性 11日恢復正常上課

2022/1/10 18:51（1/10 22:51 更新）
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受桃園機場疫情影響，桃園市3所國中10日預防性停課，不過相關人員採檢結果都為陰性，因此11日將恢復正常上課。（示意圖／圖取自Pakutaso圖庫）
受桃園機場疫情影響，桃園市3所國中10日預防性停課，不過相關人員採檢結果都為陰性，因此11日將恢復正常上課。（示意圖／圖取自Pakutaso圖庫）
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（中央社記者吳睿騏桃園10日電）受桃園機場疫情影響，桃園市今天有2所國小停課14天、3所國中預防性停課，市政府新聞處晚間表示，停課的3所國中相關人員採檢結果都為陰性，明天將可以恢復正常上課。

桃園市政府下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會，市長鄭文燦表示，桃園新增6例本土案，都可追溯到桃園國際機場染疫案件，目前桃園市的居家隔離人數已經到達631人，採檢的人數超過2萬人，新增個案除了1案為歌友會確診者家屬，另外5人都跟桃機手推車感染區有關。

鄭文燦指出，其中一確診個案的兒子是龜山某國中學生，早上確定確診後，學校在下午就停課等待採檢結果。桃園市目前有中壢區2所國小停課14天到寒假，另外，也有3所國中停課，中壢區停課的2所國中因匡列接觸者採檢陰性，明天可恢復上課，至於龜山某國中則需等待採檢結果。

桃園市政府新聞處晚間表示，龜山某國中的PCR採檢結果已經出爐，受檢者採檢結果全數都是陰性，因此今天停課的3所國中明天都會恢復正常上課，至於中壢區2所國小，則維持停課14天到寒假。（編輯：李錫璋）1110110

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