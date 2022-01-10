桃機群聚個案確診足跡 含中壢SOGO全聯家樂福、蘆竹五酒桶山步道

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桃園市10日新增6名本土案例及2名境外案例，桃市府並公布確診者個案足跡，地點包含寺廟、百貨公司、大賣場、餐飲店及里辦公室旁等。（桃園市政府新聞處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年1月10日

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（中央社記者吳睿騏桃園10日電）桃園市今天新增6名本土案例及2名境外案例，並公布確診者個案足跡，包括桃園、中壢、八德、大園及蘆竹等5個行政區，地點包含寺廟、百貨公司、大賣場、餐飲店及里辦公室旁等。

桃園市政府下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會，桃園市長鄭文燦表示，根據指揮中心公告，桃園新增6例本土案例及2例境外移入案例，年齡為不足10歲到40多歲，目前居家隔離人數共631人。

桃園市政府也公布個案在3日到8日足跡，分別在桃園區的金弘笙汽車百貨桃園經國店、5059桃園客運往機場貨運站、伊絲碧媞化妝品公司；中壢區的仁海宮、SOGO百貨中壢店、中壢家樂福中原店、第一銀行內壢分行、小北百貨龍岡店、大樹藥局中壢環東店以及全聯中壢元化門市、福州門市及廣州門市。

另外，還有八德區大同里辦公處旁；大園區的楊記排骨酥、客滿座麵食館、中華電信大園服務中心、Toyota大園區服務廠、加元氣水果行、懿修素味；蘆竹區的五酒桶山步道。民眾若足跡重疊，請於重疊次日起14天進行自我健康監測。（編輯：謝雅竹）1110110