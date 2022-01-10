桃機群聚增至29例 護理台灣隊揪出感控清潔等205項缺失

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（中央社記者江慧珺、陳婕翎台北10日電）桃園機場COVID-19群聚案擴大至29例確診，護理師組成「護理台灣隊」檢視入境流程，2天內已匡列28個熱點、205處缺失待改進，包含不清楚感染控制原則、防護裝備與清潔消毒問題。

桃機COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續擴大，染疫者包含防疫計程車司機、機場清潔員、保全等，並延伸出家庭群聚，累計本次疫情已有30人確診。

針對機場入境可能出現的防疫問題，衛生福利部請護理師組成「護理台灣隊」，過去2天在機場巡視，從旅客入境到搭上防疫計程車過程中，可能發生的防疫問題。

衛福部護理及健康照護司司長蔡淑鳳接受媒體電話聯訪表示，「護理台灣隊」檢視旅客入境流程，已匡列28處熱點、205處缺失待改善，大致分為3大類。

蔡淑鳳說，首先是人員不清楚感控原則；其次是防護設備問題，如口罩不能戴超過8小時、穿脫時要避免交叉感染；最後是清消問題，如消毒液稀釋與使用方法，以及抹布擦拭方式。

蔡淑鳳強調，重點是要落實並做對各項感控措施，透過護理人員一對一觀察並教學，強化感控措施，目的是保護工作人員、家庭並強化社區防疫。

指揮官陳時中今天也在疫情記者會說，機場手推車員、清潔員長期可能接觸病毒，派駐護理台灣隊，透過桃園機場管理與護理人員教導，以循環式面對面教育訓練，將非常小的缺失改進，希望讓職場更安全，現在已全面改善中。

桃園機場發生本土疫情，媒體詢問醫療量能是否足夠，陳時中說，目前桃園醫療量能還好，但機場確診者要盡量往外縣市送，故北區跟台北區的醫療單位要良好協調。（編輯：方沛清）1110110