陳時中：防疫有輕重緩急 目前還沒必要禁餐廳內用

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指揮中心指揮官陳時中10日說，目前本土個案關聯都可追蹤，還沒必要禁止餐廳內用。圖為台北市一間百貨公司在用餐區設立隔板。（中央社檔案照片）

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（中央社記者江慧珺、陳婕翎台北10日電）本土疫情升溫，指揮中心指揮官陳時中今天說，目前本土個案關聯都可追蹤，而防疫要有輕重緩急，依社區狀況，還沒必要禁止餐廳內用，但不排除更嚴重時有相關措施。

桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續擴大，染疫者包含防疫計程車司機、機場清潔員、保全等，並衍伸出家庭群聚，累計本次疫情已有30人確診。

媒體今天在疫情記者會上詢問，桃園本土疫情升溫，餐廳是否會禁止餐廳內用。陳時中說，目前台灣社區疫情情況，還不到禁止餐廳內用的等級。

陳時中指出，現在機場相關的本土個案都可追蹤，而台灣民眾可能感覺確診案例數多，但跟國際上比較卻是非常少，是否要採取讓社會安定度影響大的措施，他認為目前還沒必要，但不排除疫情愈嚴重時，會有相關措施。

媒體提問，針對口罩措施加嚴，有醫師認為在室內用餐的風險比拍照、唱歌更高，質疑指揮中心拿小眾開刀。

陳時中語氣微慍回應，這樣的評論非常不負責，吃飯是生活必要行為，依照社區疫情狀況，指揮中心的評判根據有輕重緩急，相較於吃飯，唱歌屬抒發身心的娛樂，且戴口罩仍可進行，但吃飯卻無法戴口罩，他直言，孰輕孰重要分辨清楚。

媒體另提問，演唱會等藝文活動或舞群是否在台上也需要戴口罩、維持社交距離。陳時中說，昨天宣布口罩措施加嚴時，已有註明若主管機關已有指引規定，就依照指引進行。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，藝文活動如吹奏樂器、唱歌、演戲等，若戴口罩影響演出，文化部已有訂定指引，如符合疫苗接種或快篩規定，允許演出人員可不用戴口罩。

羅一鈞表示，目前人流管制是針對超市、賣場、市場，尚未針對藝文活動限制。（編輯：卞金峰）1110110