巡視機場防疫 陳時中：未來研議定期環境採檢

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（中央社記者江慧珺台北10日電）桃園機場發生COVID-19疫情，機場防疫備受關注。指揮中心指揮官陳時中今天說，目前機場密集清消，環境不太會測到病毒，但未來在檢驗量能足夠下，將研議定期環境採檢。

桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續擴大，染疫者包含防疫計程車司機、機場清潔員、保全等，並延伸出家庭群聚，累計至今已有30人確診。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午赴松山機場巡視，接受媒體聯訪時表示，機場空間較狹窄，運用空間相對困難，但今天他看見松山機場處處設有乾洗手，這樣的概念非常好，隨時維持手部清潔，跟戴口罩一樣重要。

台北市副市長黃珊珊表示，上次巡視松山機場發現有一些小狀況，但目前已改善，台北市政府明天起也會協助松山機場人員接種第3劑COVID-19疫苗，希望儘速接種，讓旅客更安全。

陳時中呼籲，第1、2劑COVID-19疫苗一定要打，第3劑疫苗若間隔時間到了也最好接種。他強調，守好邊境是防疫重要的一環，各單位與指揮中心密切合作，希望將可能的小漏洞補起來，全民也要一起努力，戴口罩、打疫苗、手洗乾淨。

媒體提問，機場發生COVID-19疫情，是否會進行機場環境採檢。陳時中說，染疫者帶有高病毒量，才會將病毒殘留在環境，但目前機場已密集清潔消毒，估計不太會測到病毒，因此目前並無這樣的規劃。

但陳時中說，因社會上有這樣的聲音反映，所以也會研議在特定區域進行定期環境採檢，將會規劃在檢驗量能足夠的情況下進行。（編輯：張雅淨）1110110