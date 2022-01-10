高市醫院長照機構管制加嚴 探病每天限1小時1人

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（中央社記者曾以寧高雄10日電）本土疫情升溫，高市府宣布今天起加嚴醫療院所、住宿型長照機構管制，包括門診陪病限1人、探病每天限1小時1人，須接種2劑疫苗滿14天，並呼籲民眾暫緩非急迫醫療排程。

高雄市政府衛生局發布新聞稿表示，因應北部COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron疫情來勢洶洶、人口跨縣市移動風險高，市長陳其邁今天上午召集專家會議，決議高雄市今天起加嚴醫療院所管制措施及住宿型長照機構對象風險管理。

衛生局表示，管制措施包括，門診陪伴就醫者限1人，需完整接種2劑疫苗14天以上，未符合者應檢附3日內PCR檢驗陰性證明。

醫院及住宿型長照機構也全面限制探病，住院病患或住民1天限制1時段、1次限制1小時1人，且需完整接種2劑疫苗14天以上，未符合者應檢附3日內PCR檢驗陰性證明。

衛生局呼籲，常規慢箋門診患者透過「藥來速」領藥；自主健康管理對象就醫，請儘量透過「通訊診療」；並請民眾暫緩非急迫需要之醫療排程、檢查或住院。

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衛生局說，24家指定採檢隔離醫院開設「戶外急性呼吸道症狀門診」，有上呼吸道感染症狀者建議先於戶外門診看診，或先於戶外採檢站進行快篩陰性後再入院看診。

陳其邁也提醒，民眾應落實個人防護措施，出外時應全程配戴口罩、落實手部衛生，儘速接種疫苗、務必打好打滿。除必要醫療需求外，應避免頻繁進出醫院或高感染傳播風險場域，並主動配合政府各項防疫措施，嚴守社區防線，全力防範疫情擴散。（編輯：謝雅竹）1110110