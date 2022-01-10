確診者高雄跨年部分足跡公布 高市府研判傳染風險低

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（中央社記者曾以寧高雄10日電）高市府晚間證實，有確診個案曾與家人到高雄跨年，但研判個案到高雄期間可感染風險低，市府也已擴大匡列採檢接觸者共28人，目前17人快篩陰性，PCR檢驗中；相關足跡皆已清消。

桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒。高雄市政府衛生局晚間透過通訊軟體證實，今天接獲疾管署通知，桃園市確診個案17505（8歲童、CT值25.6）於去年12月31日至今年1月2日與家人一行4人至高雄旅遊。

衛生局表示，經中央流行疫情指揮中心分析17505可能感染地為桃園某課後安親班，可能感染來源為同一安親班確診個案17504，並追溯其傳播鏈可能指標個案為17504的父親（案17473）。

衛生局表示，依據中央流行疫情指揮中心說明，案17473在去年12月30日出現相關症狀；又根據美國CDC統計Omicron變異株潛伏期較其他變異株短，僅約3至4天左右。經感染案17504再感染17505應已經過2個潛伏期的次波感染，且經疫調案17505在1月6日出現相關症狀就醫。

衛生局說，高雄市COVID-19專家小組研判，案17505應在元旦假期後1月3日課後安親班因接觸案17504而被感染的可能性較高。且案17505在1月6日曾出現相關症狀，以Omicron變異株可傳染期為發病前2至3天推算，於高雄市旅遊期間可發生的感染風險較低。

衛生局表示，為確保本市社區風險無虞，防疫團隊仍依據案17505足跡擴大匡列接觸者及採檢，目前匡列28人，已採檢17人目前快篩結果均為陰性，PCR檢驗中。

衛生局也說，足跡所至相關場域包含萬豪酒店、碳佐麻里美術館店、漢神巨蛋、義享天地（旭集和食集錦）並已完成徹底清消工作，詳細足跡將於明天公布。

衛生局也呼籲，民眾出外仍應保持社交距離、載口罩、勤洗手，落實防疫措施。（編輯：林治平）1110110