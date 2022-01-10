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疫情8/300

桃機群聚案17507同事確診 指揮中心證實病毒量高

2022/1/10 22:05（1/10 22:19 更新）
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指揮中心10日證實，桃機群聚染疫居服員友人（案17507）職場同事染疫且病毒量高。（中央社製圖）
指揮中心10日證實，桃機群聚染疫居服員友人（案17507）職場同事染疫且病毒量高。（中央社製圖）
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（中央社記者陳婕翎台北10日電）今晚傳出染疫居服員友人（案17507）職場同事確診，指揮中心證實此事，指出這名個案為本國籍20多歲男性，暫未編號，Ct值20.2，病毒量高，詳情於明天記者會統一說明。

桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴大，截至今天下午疫情記者會累計30人確診，若再加上中央流行疫情指揮中心今晚證實的居服員友人職場同事，這起與桃機相關疫情已達31人確診。

指揮中心今天晚間以文字說明證實，檢出1例陽性個案（暫未編號，Ct值20.2），為本國籍20多歲男性，為今天公布案17507的職場接觸者。相關疫調、接觸者匡列及防治工作正在進行中，詳細情形將於明天記者會統一說明。

桃園市中壢區某國小今天晚間發布公告表示，有學生家長確診COVID-19，明天將實施預防性停課一天。將密切留意最新疫情變化狀況，停課期間請學生在家自主健康管理及線上學習，並減少非必要外出。（編輯：張雅淨）1110110

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