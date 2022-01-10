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疫情9/300

中壢某國小家長確診11日停課消毒 期末評量順延

2022/1/10 21:41（1/10 22:22 更新）
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桃園市中壢區某國小接獲市府通報，有學生家長確診COVID-19，11日預防性停課一天。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
桃園市中壢區某國小接獲市府通報，有學生家長確診COVID-19，11日預防性停課一天。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者王朝鈺桃園10日電）桃園市中壢區某國小接獲市府通報，有學生家長確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），明天預防性停課一天。

桃園市中壢區某國小晚間發布公告表示，將密切留意最新疫情變化狀況，停課期間請學生在家自主健康管理及線上學習，並減少非必要外出。由於事出緊急，若家長臨時無法安置孩子，學校將妥善安排學習課程，但請學生午餐自理或攜帶新台幣80元由學校代為訂購。

校方指出，環保局明天將到校實施清潔及消毒作業，並依據桃園市政府教育局發布最新命令及公告辦理防疫工作。學校行政人員與教師在防疫安全下，原則上均到校協助防疫工作及線上教學。由於停課期間適逢期末定期評量第一天，因此將原訂評量日期順延一天辦理，改於12及13日相同時段進行。

桃園市政府新聞處晚間表示，停課是因為案17507職場擴大採檢，檢驗出同事確診，並匡列其家人與接觸者；個案的相關說明由中央流行疫情指揮中心統一公布，個案的疫調與匡列以及相關措施都已在進行中。（編輯：唐聲揚）1110110

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