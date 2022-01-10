傳桃機相關確診足跡至高雄 高市府調查中

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桃園市政府新聞處表示，有桃機相關確診案17505日前家庭旅遊赴高雄，已通知南區管制中心。（中央社製圖）

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（中央社記者曾以寧高雄10日電）桃園機場相關疫情延燒，今天傳出有確診者曾在月初到過高雄，並入住高級飯店。高市府回應，尚在調查中、如有進一步訊息會對外公布；飯店業者則表示，以衛生局公告為主。

桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒。自由電子報晚間報導，一名確診者本月初曾到高雄旅遊，入住某高級飯店，停留1、2天後返回桃園。

桃園市政府新聞處透過通訊軟體表示，「有關媒體報導，有確診個案前往高雄，個案案號為17505，假期進行家庭旅遊前往高雄，本府衛生局於第一時間通知南區管制中心，高雄市衛生局也緊急匡列與採檢，相關足跡將由高雄市公布。」

面對媒體查證，高雄市政府衛生局僅簡短回應，「本案尚在調查中，如有進一步訊息會對外公布」。

據了解，衛生局已要求飯店業者清消。飯店業者表示，關於疫情相關訊息一切以衛生局公告為主，酒店於防疫期間嚴格執行清潔，公共區域每小時清消，並依中央流行疫情指揮中心與高雄市衛生局規定落實防疫措施。（編輯：孫承武）1110110