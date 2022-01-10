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疫情3/300

桃機建臨時PCR篩檢站 11日長程航班699旅客落地採檢

2022/1/10 21:32（1/10 21:46 更新）
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搭乘長程航班的旅客從11日凌晨0時起，入境將進行快速PCR落地採檢，桃園國際機場公司10日下午開始搭建臨時篩檢站。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年1月10日
搭乘長程航班的旅客從11日凌晨0時起，入境將進行快速PCR落地採檢，桃園國際機場公司10日下午開始搭建臨時篩檢站。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年1月10日
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（中央社記者王朝鈺桃園機場10日電）搭乘長程航班的旅客從明天凌晨0時起，入境將進行快速PCR落地採檢，桃機公司今天下午開始搭建臨時篩檢站，根據資料，明天共有8個航班抵台，總計699名旅客落地後需要篩檢。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在疫情記者會中表示，Omicron變異株於全球迅速擴散，近期境外移入確診數大增，為降低COVID-19（2019冠狀病毒疾病）威脅國內社區防疫安全，自明天凌晨0時起（航班表定抵台時間），調整入境旅客檢疫措施，請旅客務必配合。

陳時中說，搭乘歐美、中東及紐澳等航線長程航班旅客，於抵台時進行落地公費採檢及快速核酸檢驗，檢驗結果陰性者接續入境通關程序，且應搭乘防疫車輛前往防疫旅宿/集中檢疫所完成檢疫；檢驗結果陽性者，指派專人完成證照查驗後，由空側搭乘救護車後送專責醫院。

桃園國際機場公司等單位今天下午開始搭建篩檢站，初步規劃桃機北側第1航廈有3個候機室，第2航廈則有5個候機室，共有8個空橋供長程班機使用，另在第2航廈北側的D5R接駁機坪候機室設立臨時檢體篩檢站，預計今天和明天會設置完成40台檢測儀器，採檢後約1小時可得知結果。

此外，根據桃園國際機場的預報統計資料顯示，明天抵達桃機的長程班機共有8個班，分別是華航、長榮、新加坡、土耳其、聯合及阿聯酋航空等，其中來自美國洛杉磯、西雅圖、舊金山共378人、澳洲42人、土耳其伊斯坦堡160人、杜拜119人，總計699名旅客落地後需要採檢。（編輯：李錫璋）1110110

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