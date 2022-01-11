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長程航班旅客入境採陰才放行 首架班機至少4陽性

2022/1/11 06:41（1/11 10:57 更新）
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中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（前左2）11日在桃機前進指揮所指揮官王必勝（後左）、桃園國際機場公司總經理但昭璧（後左2）等人的陪同下，在入境長廊隔著玻璃視察候機室內的採檢作業，隨後也前往檢體篩檢站了解作業情況。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年1月11日
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（前左2）11日在桃機前進指揮所指揮官王必勝（後左）、桃園國際機場公司總經理但昭璧（後左2）等人的陪同下，在入境長廊隔著玻璃視察候機室內的採檢作業，隨後也前往檢體篩檢站了解作業情況。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年1月11日
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（中央社記者吳睿騏桃園機場11日電）長程航班旅客今天起將進行快速PCR落地採檢，結果為陰性才放行入境，政策上路第一天，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，第一架抵達的班機，至少有4人採檢陽性。

陳時中昨天在疫情記者會中表示，Omicron變異株在全球迅速擴散，近期境外移入確診數大增，為降低COVID-19（2019冠狀病毒疾病）威脅國內社區防疫安全，1月11日零時起（航班表定抵台時間），調整入境旅客檢疫措施，搭乘歐美、中東及紐澳等航線長程航班旅客，於抵台時進行落地公費採檢及快速核酸檢驗。

陳時中在桃機前進指揮所指揮官王必勝、桃園國際機場公司總經理但昭璧、疾管署北區管制中心主任巫坤彬等人的陪同下，在入境長廊隔著玻璃視察候機室內的採檢作業，隨後也前往檢體篩檢站了解作業情況。

陳時中視察後接受媒體聯訪，他表示，主要是來了解檢驗結果出爐時間有多快，初步看起來流程順暢、但班次密集的時候人手可能要增加，最大的問題是班機到達的時間太過於密集、時間很難掌握，原本預計好的流程就會受到影響，作業時間就有點拉長了。

陳時中指出，還是有驗出一些陽性反應，將疫情阻絕在桃機的功效是有的，今天是第一次，機場與醫院的作業在磨合之後應該可以更快，但如何讓流程更順暢，相關單位會立即開會討論，初步了解，第一架航班的41名乘客中，至少有4人PCR採檢為陽性反應。

華航CI52班機在凌晨3時59分自澳洲雪梨飛抵台灣，入境旅客共41人，截至清晨6時15分許採檢結束，今天後續還有7班長程航線班機將陸續抵達。（編輯：蔡佳敏）1110111

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