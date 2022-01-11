高雄擴大匡列接觸者51人 先出爐29人PCR陰性

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桃園確診者跨年曾到高雄旅遊，高雄擴大篩檢匡列51名密切接觸者，目前29人PCR檢查結果都是陰性。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者蔡孟妤高雄11日電）桃園確診者案17505跨年到高雄旅遊，高雄市長陳其邁表示，已擴大篩檢匡列51名密切接觸者，目前29人PCR檢查結果都是陰性，其他22位還在等PCR檢查報告出爐。

陳其邁上午到小港機場視察防疫情形，他視察後接受媒體聯訪表示，確診個案17505在1月6日發病，以潛伏期來看，發病前2到3天為可傳染期，因此預估案17505於12月31日到1月2日到高雄時並非可傳染期，高雄社區傳播風險低。

陳其邁說，市府調查案17505高雄足跡後，擴大篩檢匡列51名密切接觸者，目前其中29人的PCR檢查都是陰性，其他22人還在等檢驗報告中。

陳其邁表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的Omicron變異株傳染率高，要建立集體免疫，還是要打第3劑，並遵守出外保持社交距離、戴口罩、勤洗手等防疫規定，不能掉以輕心，尤其已經開始過年活動，人潮擁擠地區要配合防疫。

高市衛生局昨天晚間發布訊息證實，接獲疾管署通知，桃園市確診個案17505為8歲童，去年12月31日至今年1月2日與家人一行4人至高雄旅遊。

確診者足跡包含萬豪酒店、碳佐麻里美術館店、漢神巨蛋購物廣場、義享時尚廣場（旭集和食集錦）等，高市環保局今天表示，相關足跡均已完成清消。（編輯：陳仁華）1110111