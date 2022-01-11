更多編輯台推薦新聞：
Omicron本土確診 北北基桃竹宜停止探病 全台防疫措施一次看
生活

Omicron本土確診 北北基桃竹宜停止探病 全台防疫措施一次看

美國57歲男子接受豬心移植 動物器官移植人類里程碑
科技

美國57歲男子接受豬心移植 動物器官移植人類里程碑

Omicron症狀似感冒 詹長權籲看病買藥前先篩檢
生活

Omicron症狀似感冒 詹長權籲看病買藥前先篩檢

2021年平均每天減少509人 5張圖表看懂台灣人口負成長
生活

2021年平均每天減少509人 5張圖表看懂台灣人口負成長

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
北市公布確診護理師與男友足跡 曾搭捷運、赴中山區居酒屋
首頁 / 重點新聞
疫情
新聞專題
疫情22/300

新北公布2確診護理師足跡 曾赴三重全聯、路易莎

2022/1/11 15:17（1/11 16:47 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市政府衛生局11日公布2名本土個案。分別是三重區確診個案是才打完第3劑護理師，永和區個案則已完成2劑接種。（新北市政府提供）
新北市政府衛生局11日公布2名本土個案。分別是三重區確診個案是才打完第3劑護理師，永和區個案則已完成2劑接種。（新北市政府提供）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北11日電）新北市政府衛生局今天公布2名本土個案。分別是三重區確診個案是才打完第3劑護理師，永和區個案則已完成2劑接種。共匡列接觸者共8人，5人採檢陰性，3人仍採檢中。

衛生局發布新聞稿表示，三重案17571為40多歲女性，近期無國外旅遊史，為醫院護理師，1月6日接種第3劑疫苗，因同事發燒採檢PCR陽性，1月10日遭匡列接觸者採檢PCR陽性，Ct值15。

衛生局表示，安排案17571收治專責病房隔離治療。匡列接觸者同住3名家人、非同住親友1人，經採檢均為陰性。

衛生局表示，永和案17572為20多歲男子，已接種2劑疫苗，為北市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案17570的男性友人，因女友1月10日採檢PCR陽性，遭匡列接觸者採檢PCR陽性，Ct值29，安排收治專責病房隔離治療。

衛生局表示，個案職場在台北市，工作及活動足跡在台北市居多。匡列接觸者居住新北共4人，經採檢1人PCR陰性、3人檢驗中。（編輯：李錫璋）1110111

延伸閱讀
疫情延燒 鄭文燦：桃園國小提早一週放寒假 1/14最後一天上課長程航班落地採檢首日 上午確診17人陽性率7.8%COVID-19疫苗第3劑誰能打？廠牌選擇、接種地點QA一次看新北市疫苗預約系統11日開放 接種時間、地點這裡查新北22日起疫苗1天接種8萬人 分流分空間防失誤新北：防疫逐漸鬆綁 仍要隨時繃緊防疫神經新北10/1起開放特殊病房探視 須持篩檢陰性證明
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀