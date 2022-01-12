長程航班入境陽性率偏高 王必勝：增加60台檢驗儀備戰

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Omicron變異株在全球迅速擴散，近期境外移入確診數大增，為降低COVID-19威脅國內社區防疫安全，長程航班旅客自11日起進行快速PCR落地採檢新規定，採檢結果為陰性才能放行。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年1月12日

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（中央社記者吳睿騏桃園機場12日電）長程航班旅客需執行快速PCR落地採檢新規定上路第2天，王必勝一早視察旅客採檢情形，他表示，今天一切順利，但前進指揮所會增強採驗量能，以因應接下來的入境高峰期。

桃園國際機場前進指揮所指揮官王必勝在視察後接受媒體聯訪，他表示，今天順利很多，各方面資源都很到位，除檢驗量能擴大，人員作業也熟練很多。昨天有些小細節影響很大，像是名單較不清楚等問題，昨天光核對名單就耗費20分鐘，今天2分鐘內就對完了，相關流程獲得改善。

王必勝指出，除了昨天原有的41台PCR檢測儀，今天還新增了60台到101台，應該可因應下一波13日到15日的返台高峰，另外20個 生物安全櫃 生物安全櫃小百科 生物安全櫃（biosafety cabinet, biological safety cabinet，一般簡稱BSC），是生物安全實驗室常見的重要設備，主要是藉由櫃體內的高效濾網過濾進排氣，並在櫃體內產生向下氣流的方式來避免感染性生物材料污染環境、感染實驗操作人員以及實驗操作材料間的交叉污染。 看更多 關閉 也已設置完成，並請專家檢視確保相關流程符合規範，讓檢驗更安全，前進指揮所會把量能準備充足，不讓旅客等太久。

至於醫護人力部分，王必勝表示，一直都沒有問題，也會浮動調整，預先視班機乘客多寡安排人力，輪班機制也已建立完成。

圖為王必勝視察桃園機場採檢時受訪。中央社記者葉臻攝 111年1月11日

對於有醫生提出過年返台人潮增加，陽性率居高不下，呼籲減縮航班，王必勝說，航班是否減縮需詢問指揮中心政策，醫療量能當然會比較吃緊，但在機場進行與入境後進行，對醫療人力影響差別不大，醫療應變組一直有在盤整，注意病房量、過年期間醫事人員的輪值問題，這些都有考量。

至於中壢某電子廠的染疫事件，王必勝指出，桃園市政府衛生局已經進行調查中，若桃園機場的部分處理告一段落，他也會前往了解狀況。

王必勝說，昨天長程航班旅客約有625人，採驗後共58人確診，陽性率大概是9.3%，但正確的數字以指揮中心公布為主。前進指揮所目前是朝向採檢陰性旅客在1小時內放行的標準努力，雖然目前作業時間將超過1小時，仍有改善的空間，但畢竟政策剛剛上路，也希望民眾給予改善時間。

王必勝表示，截至上午9時，上午的6個航班已經處理完4班，200多名乘客中共有15人採檢陽性，陽性率超過7％還是偏高。

Omicron變異株在全球迅速擴散，近期境外移入確診數大增，為降低COVID-19（2019冠狀病毒疾病）威脅國內社區防疫安全，搭乘歐美、中東及紐澳等航線長程航班旅客，台灣從11日起進行快速PCR落地採檢新規定，採檢結果為陰性才能放行，陽性則立刻後送醫院。（編輯：卞金峰）1110112

長程航班旅客11日起進行快速PCR落地採檢，檢驗結果陽性者由專人完成證照查驗後，搭乘救護車後送專責醫院。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年1月11日

長程航班旅客需執行快速PCR落地採檢新規定上路第2天，桃園國際機場前進指揮所指揮官王必勝12日視察旅客採檢情形時表示，12日一切順利，但前進指揮所會增強採驗量能，以因應接下來的入境高峰期。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年1月12日

桃園國際機場前進指揮所指揮官王必勝12日表示，截至上午9時，上午的6個航班已經處理完4班，200多名乘客中共有15人採檢陽性，陽性率超過7％還是偏高。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年1月12日