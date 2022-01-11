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落地採檢首日3大檢討 陳時中：機場攔檢減輕壓力

2022/1/11 16:22
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（中央社記者江慧珺台北11日電）長程航班旅客今天起將進行快速PCR落地採檢，指揮官陳時中提出檢驗方式、採檢人力與病房調度3大檢討。他強調，第一時間在機場攔檢，可減輕機場、計程車與防疫旅館壓力。

為降低COVID-19（2019冠狀病毒疾病）威脅國內社區防疫安全，中央流行疫情指揮中心宣布自1月11日0時起，搭乘歐美、中東及紐澳等航線長程航班旅客，於抵台時進行落地公費採檢及快速PCR核酸檢驗，結果為陰性才放行入境。

陳時中在疫情記者會表示，今天清晨約4時30分抵達桃園機場，視察3航班抵台。他說，因昨天早上才正式決定採行落地採檢，感謝桃園機場、部立桃園醫院與採檢人員辛苦準備。

針對落地採檢首日檢討，陳時中說，目前採用的快速PCR檢驗儀器是羅氏的Liat，最初是採取池化方式檢驗，即為幾組檢體一起檢驗，但這種方式僅適用陽性率低的地方，若陽性率高，採用池化反而浪費時間，每支檢體分開做，可控制採檢時間。

此外，陳時中也提到，因航班時間較難掌握，今天發現採檢人員尚未處理完前一個班機的檢體，下個班機就抵達，故希望至少有2組採檢人力進行，較不浪費時間。

最後，陳時中說，夜間調度病房相對困難，今天檢出的確診者主要收治在部立桃園醫院跟長庚醫院，但希望分散收治，他已請衛生福利部次長石崇良督導調度，事先將北區與台北區的專責病房安排好，便於半夜找病房。

陳時中也提到，觀察桃園機場在空側門口消毒，對於機場清潔與安全有幫助。他表示，因Omicron變異株潛伏期相對短，機場攔檢可檢出7至8成確診者，採檢陰性再出關，希望相對安全。

陳時中說，雖然今早5個航班檢出17人確診，但若沒有第一時間攔下，通關後對機場、防疫計程車或防疫旅館都是壓力，雖入境旅客在機場等待時間較長，「為了家園安全，請大家要忍耐」。

媒體提問，前進指揮所指揮官王必勝表示機場檢驗量能要提高，陳時中說，今天中午緊急調配檢驗儀器，下午就會備齊。

陳時中也提到，起先邊境採檢陽性率約0.15%，春節專案剛開始時陽性率就提升至0.81%，近期更提升至2%，故決定採取機場落地採檢，希望阻絕更前線。

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媒體追問，為何不一開始就採取機場快速PCR落地採檢，陳時中說，事後看會覺得每件事都太晚，機場安排採檢須考慮的事情非常多，是高難度的事。先前入境人數不多，守第二線應足夠，現在風險提高，故快速因應。

媒體提問是否建議長程航班減少供餐，陳時中說，會提醒航空公司盡量降低不必要服務；另媒體提問，華航疑似讓2名未持陰性證明旅客登機，陳時中表示，若未持陰性證明，入境時會處分。（編輯：方沛清）1110111

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