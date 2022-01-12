長程航班287旅客16人確診 陽性率5.57%

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桃園國際機場國境單位表示，12日上午完成6個長程航班共287名乘客的採檢，有16人採檢陽性反應，陽性率約5.57%。但實際數字仍需以中央流行疫情指揮中心公布的為主。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年1月12日

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（中央社記者吳睿騏桃園機場12日電）長程航班旅客需執行快速PCR落地採檢新規定上路第2天，桃園國際機場國境單位表示，今天上午完成6個長程航班共287名乘客的採檢，有16人採檢陽性反應，陽性率約5.57%。

國境單位表示，中午以前有6個長程航班，共287名乘客，有16人採檢陽性反應，陽性率約5.57%。但實際數字仍需以中央流行疫情指揮中心公布為主。

國境單位指出，從澳洲布里斯本抵台的BR316班機，以及從德國法蘭克福抵台的CI62班機，機上分別有10名及29名乘客，這2個長程航班採檢後沒有發現陽性確診者。

另外，從美國洛杉磯抵台的BR11班機，機上共80名乘客，有3人採檢後陽性；從美國洛杉磯抵台的CI7班機，機上共57名乘客，有4人採檢後陽性；從美國紐約抵台的BR31班機，機上共56名乘客，有8人採檢後陽性；從法國巴黎抵台的BR88班機，機上共55名乘客，有1人採檢後陽性反應。

根據桃機旅客預報資料顯示，今天共有8個長程航班，共447名旅客，除了中午以前的6架航班，晚間7時及11時各有1架自美國舊金山及杜拜的班機抵台。

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桃園國際機場前進指揮所指揮官王必勝一早視察長程航班入境採檢作業，他表示，今天作業順利很多，各方面資源都到位，除檢驗量能擴大很多，人員作業也熟練很多，相關流程獲得改善。

Omicron變異株在全球迅速擴散，近期境外移入確診數大增，為降低COVID-19（2019冠狀病毒疾病）威脅國內社區防疫安全，搭乘歐美、中東及紐澳等航線長程航班旅客，台灣從11日起進行快速PCR落地採檢新規定，採檢結果為陰性才能放行，陽性則立刻後送醫院。（編輯：李亨山）1110112