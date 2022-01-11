北部本土疫情持續 擬重啟加強版集中檢疫所

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧、江慧珺台北11日電）近期境外移入個案增加，北部陸續有本土疫情，是否將輕症、無症狀患者安排集中檢疫所，保留醫院量能受到關注，指揮中心正研擬適時重啟加強版集中檢疫所。

Omicron變異株於全球迅速擴散，近期境外移入確診數攀升，桃園機場疫情相關染疫人數不斷增加，桃園某電子廠甚至出現群聚，台北今天也傳出有醫院出現兩名護理師及護理師男友染疫。國內外疫情持續，如何保留醫院量能，避免去年5月社區疫情爆發，醫院床位被塞爆重演，受到關注。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在疫情記者會中表示，日前已調整醫療應變作為，台北、新北、基隆與桃園的應變醫院，恢復開設急性一般病床總數的20%，做為收治疑似或確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）個案的專責病房。

另外，台北、新北、基隆、宜蘭、桃園、新竹及苗栗500床以上的急救責任醫院，恢復開設急性一般病床總數的5%，做為專責病房。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，以台北地區而言，負壓隔離病房及專責病房共有937床，其中有收治患者床位數為442床，占床率約為47.2%；北區負壓隔離病房及專責病房共532床，有收治患者床位數為233床。

羅一鈞說，上述使用中的床位不一定是收治COVID-19確診個案，部分床位可能是通報疑似個案使用中。現階段占床率維持在5成以下，會密切觀察變化趨勢，若占床率繼續提高，將加開專責病房，也會適時規劃重啟加強版集中檢疫所。（編輯：管中維）1110111