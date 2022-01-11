更多編輯台推薦新聞：
Omicron本土確診 北北基桃竹宜停止探病 全台防疫措施一次看
生活

Omicron本土確診 北北基桃竹宜停止探病 全台防疫措施一次看

美國57歲男子接受豬心移植 動物器官移植人類里程碑
科技

美國57歲男子接受豬心移植 動物器官移植人類里程碑

Omicron症狀似感冒 詹長權籲看病買藥前先篩檢
生活

Omicron症狀似感冒 詹長權籲看病買藥前先篩檢

2021年平均每天減少509人 5張圖表看懂台灣人口負成長
生活

2021年平均每天減少509人 5張圖表看懂台灣人口負成長

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
空軍：F-16V大角度快速墜海 未見飛官跳傘、無線電未呼救
首頁 / 生活
疫情
新聞專題
疫情21/300

北部本土疫情持續 擬重啟加強版集中檢疫所

2022/1/11 15:21
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、張茗喧、江慧珺台北11日電）近期境外移入個案增加，北部陸續有本土疫情，是否將輕症、無症狀患者安排集中檢疫所，保留醫院量能受到關注，指揮中心正研擬適時重啟加強版集中檢疫所。

Omicron變異株於全球迅速擴散，近期境外移入確診數攀升，桃園機場疫情相關染疫人數不斷增加，桃園某電子廠甚至出現群聚，台北今天也傳出有醫院出現兩名護理師及護理師男友染疫。國內外疫情持續，如何保留醫院量能，避免去年5月社區疫情爆發，醫院床位被塞爆重演，受到關注。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在疫情記者會中表示，日前已調整醫療應變作為，台北、新北、基隆與桃園的應變醫院，恢復開設急性一般病床總數的20%，做為收治疑似或確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）個案的專責病房。

另外，台北、新北、基隆、宜蘭、桃園、新竹及苗栗500床以上的急救責任醫院，恢復開設急性一般病床總數的5%，做為專責病房。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，以台北地區而言，負壓隔離病房及專責病房共有937床，其中有收治患者床位數為442床，占床率約為47.2%；北區負壓隔離病房及專責病房共532床，有收治患者床位數為233床。

羅一鈞說，上述使用中的床位不一定是收治COVID-19確診個案，部分床位可能是通報疑似個案使用中。現階段占床率維持在5成以下，會密切觀察變化趨勢，若占床率繼續提高，將加開專責病房，也會適時規劃重啟加強版集中檢疫所。（編輯：管中維）1110111

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀