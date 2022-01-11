桃機疫情衍生3群聚 北市護理師確診源頭待查

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧、江慧珺台北11日電） 國內今天新增12例本土病例，桃機疫情衍生歌友會、居服員服務案家、桃園電子廠等3大群聚，台北市則出現2名專責病房護理師確診的醫院群聚，感染源頭待釐清。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午疫情記者會中公布，國內新增70例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確定病例，分別為12例本土個案及58例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

今天新增12例本土個案，為6例男性、6例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別為桃機清潔員案17474跟案17469的家人、居服員兒子安親班同學（案17505）的母親，居服員案主家中未滿2歲童（案17416）的父親及姐姐，居服員案友人任職的桃園某電子廠4名同事。

其餘個案則是台北市立聯合醫院中興院區2名專責病房護理師（案17570、案17571）及案17570護理師男友（信義區某餐酒館廚師）。指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳說，上述2名護理師於今年1月6日完成施打第3劑疫苗，1月10日確診，研判第3劑疫苗尚未發揮作用。

張上淳說，案17570及案17571護理師年齡介於20至30歲，案17570僅有喉嚨不舒服及發燒一天的輕症，另一個案無症狀。雖然國內去年5至6月頻傳院內染疫事件，但多數不在專責病房發生，「這應該是近期少數專責病房感染狀況」，感染源頭待釐清，不排除境外移入病例傳染可能性。

桃園機場相關COVID-19疫情擴大，至今累計39人確診，除1名桃機防疫計程車司機病毒序列不同，其餘38暫列群聚。桃機疫情已衍生周邊3大群聚群，分別為歌友會群聚、居服員相關及服務案家、桃園電子廠職場群聚。

陳時中說，機場防疫計程車二採576人，除日前公布的案17415，其餘皆為陰性；外包清潔人員匡列119名隔離者，採檢全數陰性；家庭接觸者匡列115人，除5名確診個案家庭接觸者為陽性，其餘110人檢驗陰性，社區接觸者匡列6613人，全數檢驗陰性，「很高興社區監測沒發現新個案」。

媒體提問，桃園機場相關染疫中最早發病的清潔員（案17307）病毒定序狀況，陳時中說，因這名清潔員Ct值高，代表病毒量低，定序很難完整，但從周遭的確診者定序都是Omicron變異株來看，同為Omicron的可能性很高，待愈多定序出爐，情況會愈清楚。

今天新增境外移入個案為27例男性、31例女性，介於未滿5歲至70多歲，分別自美國（27例）、英國（4例）、印尼、菲律賓及澳大利亞（各3例）、阿拉伯聯合大公國、比利時及加拿大（各2例）、卡達、德國、柬埔寨、泰國、哥斯大黎加、中國、愛爾蘭、越南、西班牙及巴西（各1例）移入，另2例調查中。

指揮中心發言人莊人祥表示，今天新增的案17568是一名空服員，為20多歲本國籍女性，7月底完成接種2劑莫德納疫苗，去年12月31日飛往美國紐約，今年1月5日入境回國，返國執行「5+9」檢疫，1月9日出現喉嚨異狀、流鼻水，隔日採檢陽性，Ct值為26。（編輯：方沛清）1110111