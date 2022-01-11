機場群聚案延伸 桃市公布確診者足跡 華勛市場、中式早餐店入列

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（中央社記者管瑞平桃園11日電）桃園市今天新增9例COVID-19本土個案，均為機場群聚案延伸，市府下午公布其中3名個案足跡，包括中壢區華勛市場、桃園區中式早餐店以及八德區的素食自助餐店。

桃園市長鄭文燦下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會中表示，桃園市今天新增9例本土個案，均為機場群聚衍伸範圍內，2個案是機場清潔人員家人、4個案是確診居服員友人職場群聚；2個案是居服員服務案主的親人；1個案是確診安親班學生的母親，因應幾場群聚案，居家隔離人數已達813人，目前仍在擴大。

市府公布其中機場清潔人員（案17475）、染疫居服員友人（案17507）及職場同事（案17535）3名確診者公共場所足跡，包括1月8日在華勛市場、晚間7時許在八德區大湳健康素食自助餐，1月9日凌晨4時40分在桃園區南平路筱芸永和豆漿大王中式早餐店。

桃園市政府呼籲，曾出入相關場所者，於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測，如有疑似症狀，撥打1922專線通報，並佩戴醫用口罩儘速就醫，就醫勿搭乘大眾交通運輸工具。（編輯：郭諭儒）1110111