居服員照顧家庭與桃機保全清潔員序列相同 研判屬同一群聚

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指揮中心11日表示，染疫桃機保全、居服員照顧個案的家庭中3成員，以及桃機清潔員病毒基因序列相同，研判全為同起群聚事件。（中央社製圖）

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎、江慧珺台北11日電）疫情指揮中心今天表示，根據最新基因定序，染疫桃機保全及居服員照顧個案的家庭中3成員，病毒S蛋白特徵都和桃機群聚案中清潔員一致，研判全為同起群聚事件。

桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，衍生出歌友會、居服員、電子廠等群聚事件，今天再增9例與桃機相關的本土病例，累計確診人數達39例，其中38人暫列群聚。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中表示，今天再增4人病毒基因定序結果出爐，包括染疫機場保全（案17414）及居服員的照護個案衍生出家庭群聚（案17416、17470、17471），均和桃機清潔員Omicron病毒基因序列相同，初判全為同起群聚事件。

羅一鈞表示，根據初步研判，機場保全間可能因共用休息室或廁所，而這些區域正好又是染疫清潔員負責打掃，導致有時空上的重疊，造成染疫。

他指出，居服員照護個案衍生出來的案17416家庭群聚案，目前累計5人確診，其中有3人病毒S蛋白序列出爐，和先前機場清潔員、保全序列一致。

羅一鈞說，這個S蛋白序列帶有特別的特徵，先前在國內或其他境外移入病例身上都沒見過，初判屬於同起群聚，等病毒全基因序列出爐後就能更加確定。

有媒體詢問，針對手推車人員如何被傳染，是否已有初步調查結果。指揮中心指揮官陳時中說，手推車人員有可能物傳人，也可能是人傳人，未來等定序結果更完整再研判。

媒體也好奇手推車人員、居服員有沒有可能和機場群聚有關。陳時中坦言，確實有懷疑手推車人員、居服員都和機場是同起群聚疫情，但目前還無法證實。（編輯：陳政偉）1110111