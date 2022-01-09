雙北基桃陪病探病管理加嚴 疫情嚴重區將調整入境後篩檢流程

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（中央社記者陳俊華台北9日電）指揮中心今天表示，24日前擬維持二級警戒，但應加強口罩管制措施，北北基桃醫療院所的陪病及特殊狀況的探病規範，將加嚴管理；本土群聚案將持續擴大匡列隔離、篩檢，阻絕病毒傳播。

行政院發言人羅秉成對媒體表示，行政院長蘇貞昌上午10時召開擴大防疫會議，針對近日疫情發展情形等議題進行討論。

指揮中心在會中表示，由於目前部分國家入境旅客的確診病例數增高，除改善機場動線、清潔工作的流程檢討等，針對疫情較嚴重地區，將適度調整入境後的篩檢流程及措施，降低民眾和境外確診者的接觸機率。

有關疫情管制措施，指揮中心擬從9日起至24日期間維持第二級疫情警戒標準，但應加強全國口罩管制措施和各營業場所的實聯制與環境清消；同時，北北基桃醫療院所的陪病以及特殊狀況的探病規範及措施，將加嚴管理，相關措施細節將在今天指揮中心記者會中宣布。

指揮中心表示，針對這次本土群聚事件將擴大篩檢近2萬人次，而經確診的案例都有一定的關聯性，經由持續擴大匡列隔離與篩檢，盡可能阻絕病毒的傳播。

蘇貞昌指出，現在全球疫情嚴峻，單日確診數已突破280萬，但比起去年，各主要國家都有較足夠的醫療整備和疫苗，因此大幅降低重症率和死亡率；入境旅客的篩檢措施，請指揮中心基於保護民眾最大要求，並斟酌近日入境旅客確診的相關案例，採取必要的調整措施。

蘇貞昌同時在臉書發文表示，台灣雖然又經歷新一波的本土疫情，但目前各確診案例都有接觸脈絡，確診者也大都屬於輕症和無症狀患者，國內的醫療量能足夠因應。

蘇貞昌說，只要民眾遵照指揮中心防疫指引，各公共場所與營業區域確實執行實聯制，並盡快完成完整疫苗接種，符合資格的也盡快施打第3劑，對於疫情一定能做到有效的控制，「請國人不可鬆懈，但不用過於擔心」。（編輯：林淑媛）1110109