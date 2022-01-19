擴大落地採檢航班 桃園醫院增加採檢時段及人力

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考量國際疫情升溫，中央流行疫情指揮中心宣布，20日凌晨0時起增列印度及東南亞航線航班旅客落地採檢，承做桃機緊急任務的衛生福利部桃園醫院表示，將增加白天採檢時段及人力。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年1月19日

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（中央社記者吳睿騏桃園19日電）國際疫情升溫，指揮中心宣布明天起增列印度及東南亞航線航班旅客落地採檢，承做桃機緊急任務的衛生福利部桃園醫院表示，將增加白天採檢時段及8名人力，彈性調配完成任務。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會中宣布，考量印度、東南亞疫情持續升溫且落地採檢標準流程逐漸成熟，20日凌晨0時起將增列印度及東南亞（菲律賓、柬埔寨、泰國、越南、緬甸、印尼、馬來西亞、新加坡）航線航班旅客，於抵台時進行落地公費採檢及快速核酸檢驗。

承做桃機緊急任務的衛生福利部桃園醫院副院長陳日昌下午接受媒體電話訪問，他表示，明天新增的短程航班將比照長程航班的作業流程進行，其實長程航班的部分並沒有改變，主要是新增短程航班乘客採檢的部分，因此桃園醫院將增加服務時段與人力。

陳日昌指出，長程航班抵台大多在凌晨及深夜時段，白天時段則是以短程航班為主，桃園醫院將在原有的規模上，增加白天的工作時段及新增一組8名的人力，包含3名採檢人員及護理協助5人，至於檢驗方面的量能足夠，因此沒有改變。

陳日昌說，桃園醫院在前一天就會知道隔天的航班狀況，並據此進行人力的調整與派遣，目前長程航班與短程航班的抵達時間大多沒有重疊，偶爾有班機同時抵達的部分，桃園醫院會即時增加人力能應付這段時間的採檢作業，透過彈性調配完成採檢作業，相信能順利完成任務。

桃園國際機場公司表示，「一切都已準備就緒」。根據桃園國際機場的預報統計資料顯示，明天的長程航班有7班共488人，至於增列的印度及東南亞地區短程航班有10班共213人，因此明天一整天的採檢人數約701人。（編輯：李錫璋）1110119