陳建仁：追求零確診不切實際 要準備與病毒共存

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（中央社記者吳欣紜台北21日電）Omicron變異株成各國主要傳染變異株，前副總統、中研院院士陳建仁今天說，在有快篩、疫苗、口服抗病毒藥物下，追求零確診已不切實際，應要有「與病毒共存」心理準備。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，近日出現多起感染Omicron變異株的確診個案，讓外界憂心疫情再起，陳建仁今天在臉書粉絲專頁貼文，籲應繼續提升完全接種覆蓋率，也提醒民眾不要害怕與病毒共存。

陳建仁指出，他過去曾提出「冠狀病毒流感化的醫藥產業因應對策」的觀點，提到冠狀病毒可能漸漸演變成為流感一樣的病毒、可能成為持續存在且有週期循環的傳染病，因此必須加強相關防治藥物的研發與量產，包括快篩試劑、抗病毒藥物及疫苗等。

「兩年後的現在，COVID-19的演化果真朝著『傳染力越來越強、毒力越來越弱』的方向來演化。」陳建仁說，Omicron變異株從去年12月起，迅速成為各國的主要變異株，占所有定序病毒變異株的百分比超過90%，而Omicron傳染很快、重症很少，更令人慶幸的是「快篩、疫苗、口服抗病毒藥物」等防疫三寶，都已獲得緊急使用授權，正在被廣泛使用中。

陳建仁指出，在疫苗與抗病毒藥物尚未上市前，當時COVID-19的平均致死率高達2%，零確診成為第1階段防疫的目標，而疫苗上市後，就進入COVID-19防疫的第2階段，主要目標是快速提升疫苗覆蓋率。

陳建仁說，接種第1劑疫苗經過一段時間後，中和抗體濃度會自然逐漸下降，必須藉著接種第2、3劑疫苗來繼續提升中和抗體濃度至高原值、增加疫苗的保護力，而中和抗體濃度偏低的人，在暴露於Omicron變異株後，會產生突破性感染，但是絕大多數是輕症或無症狀感染，重症與死亡比例相當低。

他也舉數據指出，曾經被感染過或打過2劑疫苗（累計確診感染率加上完全接種覆蓋率）的人口百分比，分別以法國98%最高、其次為英國93%、新加坡92%、以色列87%、加拿大85%、挪威83%、美國83%、台灣71%，由於9成以上的人民已經具有保護力，英國、新加坡等國家已經採行「與病毒共存」的防疫新對策。

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陳建仁指出，COVID-19已演變出傳染力高而輕症或無症狀占多數的新變異株，人類很難完全撲滅它，COVID-19很可能會轉變成地方性疾病，而目前已經有快篩、疫苗、口服抗病毒藥物，追求「零確診」已經不切實際，而要有「與病毒共存」的心理準備。

陳建仁說，由於台灣防疫很成功，累計確診感染率是全球最低的少數國家之一，因此必須比其他國家更加努力，繼續提升完全接種覆蓋率，才能確實保護全民健康。（編輯：陳政偉）1110121