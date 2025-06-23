收容人詐欺犯上升至第一名 監所超收逾300人

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（中央社記者劉世怡台北23日電）矯正署長周輝煌今天表示監所出現超收，因詐欺犯上升到第一名，超收最多為桃園女子監獄，辦理機動移監以衡平處遇並紓緩戒護壓力。

立法院司法及法制委員會今天就「現行獄政與受刑人處遇機制之制度檢討」進行專題報告，並備質詢，其中民進黨立法委員陳培瑜及國民黨立法委員羅智強針對監所超收議題表示意見。

陳培瑜提出矯正署官網數據表示，民國110年至113年間都沒有超收問題，但今年5月出現超收42人，超收原因為何，這與政府打詐有無關係，羅智強則詢問各監所超收狀況。

周輝煌表示，確實收容人部分，詐欺犯已上升到第一名，全台核定收容人為6萬552人，截至6月22日最近數據為6萬945人，超收逾300人，而超收人數最多的監所為桃園女子監獄，每月辦理5車移監。

周輝煌指出，持續推動監所擴遷改建計畫，預計八德外役監及彰化看守所擴遷建工程，可增加3459名收容額，並積極推動桃園女子監獄、台北看守所及女子看守所擴遷建計畫，另依超收警示提早將收容人移至合適機關，衡平處遇量能，紓緩戒護壓力。

另一方面，民眾黨立法委員黃國昌表示，矯正署推動智慧監獄，依據審計部6月2日的查核意見，八德外役監工程於112年1月至3月初驗結果，驗收不合格項目達2279項，包含系統無法連線、牆面不平整等機電或建築裝修工程缺失，至今年3月底止，仍有30項缺失未完成改善，無法發揮智慧監獄功能。

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黃國昌說，八德外役監獄委託桃園巿政府辦理企業進駐興建作業技訓工場案，已決標簽約，但審計部查核意見提到，本件應適用卻沒採用政府採購法相關規定，已有違法疑慮。黃國昌要求法務部矯正署1.5個月內提出本件檢討報告給委員會。

此外，衛福部書面資料提到，因應矯正機關特殊性及收容人醫療剛性需求，健保署近年持續研議推動各項政策措施，以期有效改善收容人的健康狀況，包含放寬疥瘡口服用藥給付規定、開放監內專科遠距會診、通訊診療服務，並持續提升院所承作的獎勵誘因，促使醫療服務品質及效率提升。（編輯：張銘坤）1140623