總統團結國家首講 盧秀燕：跟國人期待似乎沒對焦

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（中央社記者趙麗妍台中23日電）台中市長盧秀燕今天談到總統賴清德啟動團結國家十講首場時表示，昨天的開講跟國人期待能就世界重大議題回應，了解國家準備好了，似乎沒有對焦，希望總統可以update（更新）。

賴總統昨天啟動團結國家十講，首場赴新北市「國際扶輪社3490地區第九分區聯合例會」活動，他在年會中以「國家」為主軸發表演說，從考古、歷史、談到國家定義，並援引舊金山和約強調「中華人民共和國從未擁有台灣」、「中華人民共和國從未統治台灣任何一天」。

盧秀燕今天上午出席台中市高級中等以下學校畢業生市長獎合影活動，會前接受媒體訪問談到有關賴總統啟動「團結國家十講」，做上述回應。

她表示，全世界目前最關心的議題就是以色列跟伊朗的戰爭，這場戰爭對世界各國包括台灣的能源、經濟、物價、民生會造成重大衝擊，「而且很快就要來了」，相信國人一定很希望總統既然有時間開講，應該就這件事情來回應，國家是否準備好了及有什麼方案。

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盧秀燕說，總統有時間開講，「但講的卻是個人的史觀」，昨天的開講跟國人期待能就世界重大議題來回應，了解國家準備好了，「似乎沒有對焦」，希望總統可以update。

另外，媒體詢問有關中國國民黨黨主席選舉時間，盧秀燕則說，個人對黨主席選舉的時間沒有意見，中央決定就好。（編輯：黃名璽）1140623