加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
專題／芬太尼跨國產業鏈揭密 中國原料、墨西哥生產、美國洗錢
首頁 / 政治

總統團結國家首講 盧秀燕：跟國人期待似乎沒對焦

2025/6/23 11:12（6/23 11:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台中市長盧秀燕23日受訪談到關於總統賴清德啟動團結國家十講時說，希望賴總統能回應以色列與伊朗戰爭的國家因應方案。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年6月23日
台中市長盧秀燕23日受訪談到關於總統賴清德啟動團結國家十講時說，希望賴總統能回應以色列與伊朗戰爭的國家因應方案。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年6月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中23日電）台中市長盧秀燕今天談到總統賴清德啟動團結國家十講首場時表示，昨天的開講跟國人期待能就世界重大議題回應，了解國家準備好了，似乎沒有對焦，希望總統可以update（更新）。

賴總統昨天啟動團結國家十講，首場赴新北市「國際扶輪社3490地區第九分區聯合例會」活動，他在年會中以「國家」為主軸發表演說，從考古、歷史、談到國家定義，並援引舊金山和約強調「中華人民共和國從未擁有台灣」、「中華人民共和國從未統治台灣任何一天」。

盧秀燕今天上午出席台中市高級中等以下學校畢業生市長獎合影活動，會前接受媒體訪問談到有關賴總統啟動「團結國家十講」，做上述回應。

她表示，全世界目前最關心的議題就是以色列跟伊朗的戰爭，這場戰爭對世界各國包括台灣的能源、經濟、物價、民生會造成重大衝擊，「而且很快就要來了」，相信國人一定很希望總統既然有時間開講，應該就這件事情來回應，國家是否準備好了及有什麼方案。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

盧秀燕說，總統有時間開講，「但講的卻是個人的史觀」，昨天的開講跟國人期待能就世界重大議題來回應，了解國家準備好了，「似乎沒有對焦」，希望總統可以update。

另外，媒體詢問有關中國國民黨黨主席選舉時間，盧秀燕則說，個人對黨主席選舉的時間沒有意見，中央決定就好。（編輯：黃名璽）1140623

盧秀燕
批賴總統團結國家十講 朱立倫：只為團結他個人權力聲援北北基藍委反罷 趙少康：票投大罷免全民上戰場
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

70
更多編輯台推薦新聞：