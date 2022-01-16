越南與病毒共存 疫情分級不再受確診數左右

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越南發話「與病毒共存」，正在起草新的疫情分級評估標準，不再過度仰賴單日新增確診數，而是參考住院與死亡人數。越南民生經濟遭COVID-19疫情重挫，圖為戴著防護面罩的摩的司機蹲在車前等待客人。中央社記者陳家倫檳椥省攝 111年1月16日

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（中央社記者陳家倫河內16日專電）越南防疫思維從先前的「清零」變成「與病毒共存」。越南衛生部近日表示，將停止依據單日新增確診數來評估COVID-19疫情，而是參考住院與死亡人數。

越南衛生部副部長阮長山（Nguyen Truong Son）近日接受越南快訊（VnExpress）訪問時表示，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情已經發生巨大變化，越南衛生部正在草擬一套新的標準來區分疫情等級。

他說：「新的標準不會太依賴社區感染率，因為許多省市的輕症與無症狀患者都是在家治療。」

河內感染控制協會副主席阮越雄（Nguyen Viet Hung）也贊同改變標準。他說，在高疫苗覆蓋率的情況下，計算單日新增確診數已經沒什麼重要意義，且還會影響對經濟復甦所做的努力。

他以越南首都河內市為例表示，河內市的社區病例數最近一直成長，許多地區不得不暫停非必要服務，或是不准民眾內用。然而河內市的重症與死亡人數都低於全國平均水準。

報導指出，在1月1日至1月9日之間，河內市的確診數都是全國之冠，但染疫死亡率為0.4%，低於全國的1.3%。

醫學專家陳士俊（Tran Si Tuan）說，越南很難避免讓COVID-19變異病毒Omicron進入社區，Omicron的傳播速度高於Delta變異病毒，如果還是依賴單日新增確診數來評估疫情，許多省市將被認定具「非常高風險」或是「高風險」，這將嚴重影響生產與經營活動。

越南人口總數約9800萬，總確診數15日跨過200萬大關，過去7天平均每天有近1萬6000人感染。

截至目前，越南18歲以上民眾已有逾9成施打兩劑COVID-19疫苗，其中逾一成已注射加強針；全國重症人數從一個月前的平均每天7500人降至目前的6150人。（編輯：陳惠珍）1110116