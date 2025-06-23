失智症新藥評估是否納健保 邱泰源：循HTA程序進行
2025/6/23 09:50
（中央社記者林敬殷台北23日電）衛福部今年核准2款專門治療早期阿茲海默症新藥，今天將在亞東醫院展開第一針施打。對於是否年底納入健保給付，衛福部長邱泰源今天表示，健保署會循HTA（醫療科技評估）評估程序，先做專業評估，再做財務影響評估。
邱泰源今天出席立法院社會福利及衛生環境委員會排定審查「老人福利法第48條條文修正草案」及「身心障礙者權益保障法部分條文修正草案」等案。
衛福部今年核准2款專門用於治療早期阿茲海默症的新藥，分別為「樂意保」（Leqembi）與「欣智樂」（Kisunla），今天將在亞東醫院展開第一針施打。
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媒體詢問上述2款治療早期阿茲海默症的新藥，是否可能在年底納入健保給付，邱泰源表示，還是要走一定的評估程序，健保署會循HTA評估程序，先做專業評估，再做財務影響。
邱泰源說，對於失智的照顧，需要的是整體性，不是靠一個藥物，要從早期發現，即使後續的照顧，也要有共同照護中心或據點，給予可能失智者、後來發現失智的家庭，最周全的照顧，衛福部都會努力去做。（編輯：潘羿菁）1140623
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