國家團結月7月啟動 結合漢光與城鎮演習深化韌性

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（中央社記者葉素萍、溫貴香台北23日電）全社會防衛韌性第4次委員會將於26日舉行，國安人士今天說，第4次委員會主軸將在實地演練的基礎上，聚焦漢光演習與城鎮演習彼此結合與呼應，並定錨7月為「國家團結月」，扣合核心概念「有準備更安全」，盼團結民眾，深化台灣民主韌性。

國安人士指出，這次「國家團結月」主視覺由國防部軍聞社操刀，充滿巧思，除國軍外，警、消、醫、護也一同入鏡，象徵軍民整合的全社會投入，展現國家團結的意象。

國安人士說，6月26日全社會防衛韌性委員會將聚焦討論漢光演習與城鎮韌性演習如何相互結合，向民間委員說明溝通、交換意見。緊接著7月1日由國防部召開記者會，說明漢光整體規劃，內政部接續在7月2日召開記者會，說明搭配漢光演習，城鎮韌性防空避難演習相關規劃。時程嵌合明快綿密，為「國家團結月」揭開序幕。

國安人士指出，這次主視覺的小標和附標，中文是「國家團結月」，英文是 Team Taiwan, Stronger Together。Team Taiwan已經是一個廣為使用的詞彙，不論是棒球或其他國際賽事；Team Taiwan幾乎已成為台灣人的共識；Stronger Together則是透過團結一致，讓實力更堅強，更能保護自己、避免任何潛在衝突的發生。這次海報也設計多種版本，會在7月1日國防部記者會後陸續展開宣傳。

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國安人士說，透過漢光演習和城鎮韌性演習的結合，以「國家團結月」為核心基底，凸顯軍民整合團結的意象，直指「保衛國家並不只是軍人的責任，台灣社會每一位民眾都可以扮演保護自己和協助社會的角色」，這就是全社會防衛韌性的精神。

他說，透過演訓，包含軍方、非軍方部門的演練，共同表達台灣人非常堅強的防衛意志，以及保護自我的決心。台灣社會整體往這個方向推動努力，也是國際社會非常期待看到的。（編輯：萬淑彰）1140623