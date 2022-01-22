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疫情28/300

黃珊珊曝陳時中商借 劍潭收輕症確診56人

2022/1/22 10:19（1/22 14:47 更新）
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北市副市長黃珊珊表示，21日晚接到中央疫情指揮官陳時中電話，商量讓56名輕症確診者入住劍潭活動中心。圖為劍潭青年活動中心志清大樓外觀。（中央社檔案照片）
北市副市長黃珊珊表示，21日晚接到中央疫情指揮官陳時中電話，商量讓56名輕症確診者入住劍潭活動中心。圖為劍潭青年活動中心志清大樓外觀。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳怡璇台北22日電）北市副市長黃珊珊在臉書表示，昨晚接到中央疫情指揮官陳時中電話，商量讓56名輕症確診者入住劍潭活動中心，也常常與前進指揮所指揮官王必勝傳簡訊打氣，守住疫情。

台北市副市長黃珊珊今天在臉書上發文表示，昨晚接到中央疫情指揮官陳時中電話，商借劍潭收住桃園COVID-19（2019冠狀病毒疾病）輕症確診者，和市長柯文哲商量後，同意收住56人，希望能夠一起度過難關。

黃珊珊並指出，也常常跟前進指揮所指揮官王必勝互相發簡訊加油打氣，一起努力守護百姓，「他守住桃園，我守住台北」。

黃珊珊說，桃園疫情擴大，對於疫調人員來說都是很沈重的負擔，疫情嚴峻，大家更該多多關心身邊的家人與朋友，珍惜每一個可以正常生活的日子。（編輯：李亨山）1110122

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