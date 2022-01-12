會得的都得了 專家：英國Omicron疫情或已達高峰

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科學家看到COVID-19變異株Omicron疫情在英國已達高峰的訊號，並推測英美兩國疫情或許會和南非類似，也就是在經過約1個月達到高峰後，開始顯著下滑。圖為美國洛杉磯民眾戴口罩出門。（中央社檔案照片）

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（中央社紐約11日綜合外電報導）科學家看到COVID-19變異株Omicron疫情在英國或已達高峰的訊號，美國不久後或許也會來到相同狀況，換言之，確診人數可能會開始大幅下滑。

美聯社報導，距離omicron首次在南非發現僅1個半月，如今感染人數可能大幅下滑，顯示這種變異株雖具有高度傳染力，但會被它感染的人可能已經快要沒了。

美國西雅圖華盛頓大學（University of Washington）健康指標學教授莫卡德（Ali Mokdad）表示：「它會開始下滑，下滑速度會和上升一樣快。」

但專家同時警告，下一波疫情會如何發展還有許多未知數。英美兩國染疫人數並非各地同時或同速度達到高峰，即使開始下滑，確診者及人滿為患的醫院未來數週或數月仍有漫漫長路要走。

德州大學（University of Texas）COVID-19疫情模型協會（COVID-19 Modeling Consortium）預測，通報的確診案例會在本週內達到高峰。

莫卡德則說，華盛頓大學自行建構的模型預估，本月19日前美國每日確診案例會達到最高峰120萬，之後開始急遽下滑，這是因為「會感染的人都將被感染」。

他說，依照華盛頓大學複雜的計算，美國每日實際新增確診人數，也就是包含從未接受檢測的染疫人數，已在本月6日來到最高峰600萬人。

而在英國，根據官方統計，上週新增確診下降到每日約14萬人，本月稍早曾高達每日20多萬人。

英國「開放大學」（Open University）應用統計學退休教授麥康威（Kevin McConway）表示，英格蘭與西密德蘭（West Midlands）等地確診人數仍在上升，但倫敦疫情可能已達高峰。

這些數字或許讓人盼望，英美兩國疫情或許會出現類似南非的狀況，也就是在經過約1個月達到高峰後，開始顯著下滑。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1110112