洛杉磯郡染疫人數破200萬 陽性率21.4%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

美國加州洛杉磯郡的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）累計確診數在10日突破200萬大關。圖為民眾上街購物時多數戴口罩。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年1月12日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林宏翰洛杉磯11日專電）美國COVID-19疫情近日隨Omicron變異株流行而擴大傳播；人口約1000萬的洛杉磯郡累計染疫人數昨天突破200萬大關，陽性率達21.4%。

涵蓋洛杉磯市及周邊城市的洛杉磯郡，昨天單日新增4萬3582人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），使得COVID-19疫情自2020年春天爆發以來將近2年，累計確診案例達201萬。

洛杉磯郡衛生局新聞稿指出，10日洛郡接受篩檢的所有人中驗出陽性的機率為21.4%。目前染疫住院人數超過3400人，為2021年2月11日以來的新高。

洛杉磯郡完整疫苗接種率為68%，加上Omicron變異株多屬輕症，儘管住院數字上升，但衛生局官員指出，較為慶幸的一面是，現在住院患者裡，許多因為其他健康問題就醫，在入院時驗出確診。

有別於前一波疫情，確診者因為染疫而住院，現在有55%患者沒有明顯症狀，卻為了其他原因住院時而驗出染疫。

儘管如此，Omicron又強又快的傳播力，仍然逐步加重醫療負擔，洛杉磯郡衛生局已經開始呼籲居民，暫停非必要的聚會。

洛郡衛生局長費瑞（Barbara Ferrer）表示，隨著感染與住院數字的快速增加，原本已經人手不足的醫療體系，現在正承受巨大壓力，必須處理越來越多尋求協助的輕症患者，影響整個醫療資源的應變能力。（編輯：高照芬）1110112