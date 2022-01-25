法官以未經議會同意為由 駁回紐約州口罩強制令

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（中央社紐約24日綜合外電報導）美國紐約州上月發布強制戴口罩的政令，但一名法官今天予以駁回，理由是州長及紐約州衛生廳無權未經州議會同意就實施這類強制令。

紐約州最高法院（New York State Supreme Court）長島（Long Island）司法區法官芮德梅克（Thomas Rademaker）在這項立即生效的裁定書中寫道，州議會去年3月立法限制了州長發布包括強制戴口罩等緊急命令的權力。

去年12月，紐約州州長侯可（Kathy Hochul）在Omicron變異株來襲的情況下，宣布實施暫時的口罩強制令，要求紐約人在所有室內公開場所戴口罩。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，芮德梅克說，他的裁定只針對這項強制令是否透過恰當程序實施，由於強制令宣布時，紐約州並不處於緊急狀態下，因此州長和衛生官員無權發布這類強制令。

芮德梅克在裁定書中寫道，他從未懷疑強制戴口罩的命令立意良善，並稱他的裁定無意「以任何方式質疑或評論口罩作為對抗COVID-19病毒的手段或工具的有效性、必要性或規定。」

侯可則在聲明中說：「我們強烈反對這項裁定，我們正採取一切可能行動以立即改變此一決定。」

侯可說：「我身為州長的責任，是保護紐約人度過這次公衛危機，而這些措施有助於預防COVID-19蔓延並拯救生命。」（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1110125