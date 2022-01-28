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疫情12/300

舊金山2月防疫鬆綁 完整接種者室內可不戴口罩

2022/1/28 12:44（1/28 13:56 更新）
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美國舊金山27日採取鬆綁的第一步，宣布完整接種疫苗者從2月起在室內可摘掉口罩。圖為舊金山灣區一處美食廣場一景。（中央社檔案照片）
美國舊金山27日採取鬆綁的第一步，宣布完整接種疫苗者從2月起在室內可摘掉口罩。圖為舊金山灣區一處美食廣場一景。（中央社檔案照片）
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（中央社記者周世惠舊金山27日專電）變種變毒Omicron帶來的疫情降溫，美國舊金山今天採取鬆綁的第一步，宣布完整接種疫苗者從2月起在室內可摘掉口罩。

從2月1日起，在舊金山的上班族、健身房使用者，以及完整接種疫苗與加強針的小型「穩定圈」，在室內可以不用再戴口罩。

舊金山市政府衛生官員今天透過書面聲明表示，基於疫苗與加強針的覆蓋率高，舊金山可以進一步對防疫鬆綁。至於舊金山灣區其他地方政府則未馬上跟進。

舊金山市政府網站截至26日的統計，完整接種兩劑的舊金山人達82%。

舊金山將在2月鬆綁口罩令，主要源於當地病例下降的趨勢。7天平均病例在1月9日達高峰，每10萬人中約255.6例；到了昨天，每10萬人約136.4例。

由於確診數字和相關跡象顯示變種病毒Omicron的疫情在消退，全球許多國家開始鬆綁。Omicron亞變種BA.2目前在歐洲和美國擴散，包括矽谷所在的聖克拉拉郡（Santa Clara County）也出現零星病例。儘管BA.2在1月的第2週成為丹麥主流病毒株，丹麥宣布從2月1日起「告別」疫情限制，包括取消口罩規定。

舊金山灣區去年8月因為Delta病毒導致疫情升溫，重申室內戴口罩的規定，當時衛生官員表示，一旦地區性的病例數、住院率都下降，且當疫苗覆蓋率高、施打率降低時，就會鬆綁口罩令。（編輯：馮昭）1110128

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