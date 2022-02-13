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超級盃10萬人群聚 官員憂心成超級傳染盃

2022/2/13 13:59（2/13 14:51 更新）
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職業美式足球年度冠軍賽超級盃13日將在洛杉磯登場，預計10萬觀眾聚集，對防疫是一大挑戰。圖為本屆超級盃舉辦地點SoFi體育場，攝於2021年12月。（讀者提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真 111年2月13日
職業美式足球年度冠軍賽超級盃13日將在洛杉磯登場，預計10萬觀眾聚集，對防疫是一大挑戰。圖為本屆超級盃舉辦地點SoFi體育場，攝於2021年12月。（讀者提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真 111年2月13日
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（中央社記者林宏翰洛杉磯12日專電）美國年度運動大賽超級盃13日登場，10萬人聚會對防疫形成一大挑戰。民調顯示，洛杉磯多數居民擔心超級盃擴大疫情，官員說「希望超級盃不要變成超級傳染盃」。

超級盃（Super Bowl）是職業美式足球NFL年度冠軍賽，今年是洛杉磯公羊對戰辛辛那提孟加拉虎。除了球賽現場有10萬名觀眾，全美各地的運動酒吧、賭城拉斯維加斯都將出現人潮，預計1億人同步觀看轉播。

洛杉磯郡衛生機關與NFL日前宣布，球賽當天將發放KN95口罩給每一名觀眾。根據防疫規定，觀眾進場須出示COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗或陰性證明，全程戴口罩。

人口約千萬的洛杉磯郡近日疫情趨緩，單日新增確診從1月高峰期4萬例，到今天已經降到4760例。無論民調或官員都擔心，超級盃賽事可能讓疫情再度升溫。

洛杉磯郡政委韓珍妮（Janice Hahn）本週表示：「我希望超級盃不要變成超級傳染盃（Super-spreader Bowl）。要是一場球賽毀了許多人努力的防疫成果，那會非常令人生氣。」

洛杉磯時報近日一份民調顯示，大洛杉磯地區2/3居民擔心超級盃造成疫情擴大。受訪者中36%認為有可能，27%認為非常可能。44%的受訪者認為，如果球場觀眾配合防疫，對控制疫情有重大幫助。

令人擔心之處在於，儘管防疫規定明確，但並無嚴格執法。兩週前同樣是在SoFi體育場（SoFi Stadium）舉行的美式足球賽，從鏡頭可以看見，觀眾席上大多數球迷都沒戴口罩。就在同場比賽，加州州長紐松、洛杉磯市長賈西迪也因沒戴口罩與人合影，遭批不良示範。（編輯：韋樞）1110213

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