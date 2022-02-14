NFL超級盃上半場兩度達陣 公羊領先孟加拉虎[影]

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職業美式足球聯盟NFL公羊13日在超級盃的上半場以13比10領先孟加拉虎。（圖取自twitter.com/NFL）

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（中央社洛杉磯13日綜合外電報導）職業美式足球聯盟NFL公羊今天在超級盃的上半場，兩次靠四分衛史塔福傳球達陣，以13比10的些微差距領先孟加拉虎。

NFL超級盃（Super Bowl）今天在SoFi體育場（SoFi Stadium）進行，這場比賽名義上由美國聯會冠軍辛辛那提孟加拉虎（Cincinnati Bengals）擔任主場球隊，但SoFi體育場為國家聯會冠軍洛杉磯公羊（Los Angeles Rams）主場，因此公羊享有實際的主場優勢。

這場比賽開踢後，公羊在明星接球員貝克漢二世（Odell Beckham Jr.）接獲四分衛史塔福（Matthew Stafford）傳球達陣及蓋伊（Matt Gay）加踢得手後，取得7比0領先。孟加拉虎則在首節尾聲靠踢球員麥佛遜（Evan McPherson）射門得手拿下分數，首節公羊7比3領先。

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第2節開踢不久，公羊獲頒本季最佳進攻球員的頭號接球員庫普（Cooper Kupp）接獲史塔福傳球達陣，以13比3擴大領先。孟加拉虎則靠接球員希金斯（Tee Higgins）接獲跑鋒密克森（Joe Mixon）傳球達陣及麥佛遜加踢得手，將落後追到剩下3分差距，上半場公羊以13比10領先孟加拉虎。

對公羊比較不利的消息是，貝克漢二世在第2節的一次進攻中，在接球後疑似因為左膝受傷倒地，隨後離場接受治療，目前狀況不明，也讓之後的比賽出現變數。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1110214