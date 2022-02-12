超級盃帶動地方經濟 商家為洛杉磯公羊加油

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（中央社記者林宏翰洛杉磯11日專電）洛杉磯機場附近的印格塢（Inglewood），這個週末預計湧進15萬球迷，參與美國年度運動盛事超級盃美式足球賽。商家向中央社記者分享賽事帶來經濟效益。

造價50億美元的SoFi Stadium在2020年完工，美國時間13日白天即將舉行第56屆超級盃（Super Bowl），洛杉磯公羊（Los Angeles Rams）對戰辛辛那提孟加拉虎（Cincinnati Bengals），爭奪職業美式足球聯盟NFL的年度總冠軍。

本屆超級盃名義上的主場屬孟加拉虎，但公羊享有實質地主優勢。印格塢從10日開始一連4天封街舉行音樂會、市集活動迎接球迷；球場正封閉進行最後準備，但圍籬外已有球迷徘徊拍照。

商店街上，平日專做學校制服、繡印服務的BuyMeThis服飾店，門口擺設了攤位，販售公羊隊周邊商品。店主向記者表示，公羊隊打進季後賽、前進超級盃，所有人都很興奮，更高興的是在地商家可以藉此機會拓展商機。

店主分享，美式足球是非常傳統的美國球賽，超級盃堪稱是美國人氣最旺的大賽。

陽剛氣息濃厚的美式足球帶來人潮，訴求女生多元風貌的風格品牌BAD GIRL, GOOD HUMAN.的創辦人瓊斯（Orixa Jones）也在市集中擺攤，她樂見賽事為她出生的印格塢帶來活力，看到不斷湧入的人潮車潮，直呼「感覺有點怪，但是好事。」

賣零食飲料和小吃的Munchies老闆萊絲莉（Leslie）與家人在受訪時一時興起，喊著「誰的主場？公羊主場！」為在地隊伍打氣。萊絲莉很高興，因為超級盃地方商家獲得支持，他們更相信到時候公羊隊一定可以拿下勝利。

公羊隊2020年啟用SoFi Stadium主場，賽季期間每隔幾週為印格塢帶來人潮，這個星期天的超級盃預計有10萬人進場。當天印格塢將被擠得水洩不通，已經有內行球迷分享，必須空下整天時間準備塞車。

超級盃是美國境內最重大盛會，專家預估，這場超級盃將為大洛杉磯地區當地帶來超過4.7億美元經濟效益，包括15萬外來遊客，平均停留4天，每人花費350美元一晚的旅館費用、每日消費300美元。

來自長堤（Long Beach）的麥蓋爾（Bill McGuire）夫婦穿著球衣，在球場的圍籬之外拍照。

麥蓋爾分享，超級盃的熱門程度從票價就可以看得出來，最便宜的一張門票要4000美元（約新台幣11萬元），更何況是好一點的位置可能賣到2萬美元（約新台幣56萬元）。球場停車位價格300美元到500美元。（編輯：周永捷）1110212