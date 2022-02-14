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NFL公羊擊敗孟加拉虎 睽違23年再度贏得超級盃[影]

2022/2/14 11:05（2/14 11:49 更新）
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NFL公羊13日以23比20擊敗孟加拉虎，隊史第2度贏得超級盃。（圖取自twitter.com/NFL）
NFL公羊13日以23比20擊敗孟加拉虎，隊史第2度贏得超級盃。（圖取自twitter.com/NFL）
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（中央社洛杉磯13日綜合外電報導）職業美式足球聯盟NFL公羊今天靠四分衛史塔福第4節關鍵的一次傳球達陣要回領先，最終以23比20擊敗孟加拉虎，隊史第2度贏得超級盃。

NFL國家聯會冠軍洛杉磯公羊（Los Angeles Rams）今天在SoFi體育場（SoFi Stadium）進行的超級盃（Super Bowl）上半場，兩度靠四分衛史塔福（Matthew Stafford）傳球達陣，以13比10領先美國聯會冠軍辛辛那提孟加拉虎（Cincinnati Bengals）。

不過明星接球員貝克漢二世（Odell Beckham Jr.）在第2節出現傷勢提前離場，公羊在下半場宣布他不會再上陣，成為球隊一大利空。

下半場開踢不久，孟加拉虎靠接球員希金斯（Tee Higgins）接獲四分衛巴羅（Joe Burrow）傳球達陣及踢球員麥佛遜（Evan McPherson）加踢得手，以17比13超前。麥佛遜之後射門得手，助孟加拉虎以20比13將領先擴大。但公羊靠踢球員蓋伊（Matt Gay）射門命中緊咬，讓孟加拉虎在前3節踢完，僅以20比16微幅領先。

公羊第4節靠獲頒本季最佳進攻球員的頭號接球員庫普（Cooper Kupp）接獲史塔福傳球後的達陣及蓋伊的加踢得手，以23比20要回領先，最終以3分險勝，孟加拉虎無緣抱回隊史首冠。

公羊今天贏球，是隊史第2度贏得超級盃，他們在前身聖路易公羊時代，曾於1999年球季贏得超級盃。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1110214

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